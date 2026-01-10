Șeful IPJ Dolj a murit fulgerător, la 51 de ani

Anunţul privind decesul comisarului şef a fost făcut de către oficialii Poliţiei Dolj.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj informează cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, 10 ianuarie, a încetat din viaţă inspectorul-şef al IPJ Dolj, domnul comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu. Vestea dispariţiei sale reprezintă o pierdere grea pentru instituţia noastră.

De-a lungul carierei sale, domnul Marius-Daniel Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate şi devotament faţă de misiunea Poliţiei Române, contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor instituţionale şi la menţinerea siguranţei publice. Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, împreună cu întregul colectiv, transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat”, este mesajul publicat de instituţie.

Reprezentanţi ai IPJ Dolj au precizat pentru News.ro că Marius-Daniel Mîrzacu a murit la birou, cel mai probabil din cauza unui infarct. Aceştia au precizat că şeful instituţiei era „un om extraordinar, care rareori pleca de la locul de muncă înainte de ora 19”.

Ministerul de Interne, după moartea lui Mariu Mîrzacu: Și-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate

Şi Ministerul de Interne a transmis un mesaj de condoleanţe pe pagina de Facebook.

„Suntem alături de colegii din Poliţia Română, în aceste momente de profundă durere. Comisarul-şef de poliţie Marius-Daniel Mîrzacu va rămâne în memoria noastră ca un profesionist dedicat, care şi-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate, demnitate şi devotament faţă de cetăţeni. Sincere condoleanţe, familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Ministerul de Interne.

Născut pe 26 octombrie 1974, în judeţul Argeş, Marius-Daniel Mîrzacu, absolvent al Academiei de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Drept, a lucrat ca ofiţer operativ în cadrul Direcţiei Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, ca ofiţer specialist în cadrul Poliţiei Judiciare – investigarea infracţiunilor de mare violenţă şi şef serviciu în cadrul Serviciul Judeţean Anticorupţie Argeş. Din 14 noiembrie 2025 era inspector-şef al IPJ Dolj.