Își va dona părul unei organizații caritabile

Suporterul, cunoscut pe rețelele de socializare ca „The United Strand”, a promis pe 5 octombrie 2024 că nu se va tunde decât în momentul în care Manchester United va reuși să bifeze 5 victorii consecutive.

Frank Ilett a devenit viral pe internet, videoclipurile sale având milioane de vizualizări.

El a promis că atunci când va ajunge la frizer își va dona părul către Little Princess Trust, o organizație caritabilă din Marea Britanie care oferă peruci copiilor care și-au pierdut podoaba capilară din cauza unor boli, potrivit The Sun.

„Carrick (antrenorul lui Man United n.r.) este la conducere, iar părul ăsta o să dispară în curând. Patru din cinci, urmează West Ham și gata! E prima dată când sunt patru la rând de când am început provocarea. De data asta se întâmplă! Îi mulțumesc foarte mult lui Carrick – mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc”, a postat Ilett, pe TikTok.

Manchester United trebuie să bată pe West Ham

După o perioadă lungă de așteptare, Frank este acum la o singură victorie distanță de „frizerie”, după ce echipa a câștigat ultimele 4 meciuri sub conducerea lui Michael Carrick (2-0 cu Tottenham – 7 februarie; 3-2 cu Fulham -1 februarie; 3-2 cu Arsenal, în deplasare, pe 25 ianuarie; 2-0 cu Manchester City – 17 ianuarie 2026, la debutul lui Carrick pe banca tehnică).

Meciul decisiv pentru provocarea lui Frank este cel împotriva lui West Ham United, în deplasare, programat pentru marți, 10 februarie 2026, la ora 22:15.

Și antrenorul lui Man United a auzit de „suporterul cu părul netuns”

Iar suporterul devenit viral a ajuns și în atenția echipei Manchester United. Antrenorul Michael Carrick a recunoscut că știe de povestea fanului de la copiii săi.

„Sunt la curent cu asta. Copiii mei mi-au spus despre asta, dar nu va fi inclus în discuția cu echipa din punct de vedere profesional, însă înțeleg perfect ce se întâmplă. Mă face să zâmbesc, dar nu va avea niciun impact în final (în jocul echipei n.r.)”, a precizat el, potrivit paginii de Facebook „Manchester United Peoples Person”.

