Copiii sub 15 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale. Este o decizie radicală luate de mai multe state europene care lucrează deja la o legislație în acest sens. Vorbim despre țări precum Franța, Spania, Germania sau Grecia. Ce se întâmplă la noi? Propunerea lansată de Raed Arafat a fost respinsă categoric. Inclusiv premierul Bolojan a precizat că o astfel de măsură nu ar fi eficientă. Și nici populară în rândul electoratului, am spune noi.

Un elev de 12 ani din Caracal a câștigat locul întâi și medalia de aur la concursul internațional Math Challenge 2026, organizat în Thailanda. Este pentru al doilea an consecutiv când Eduard Ștefan urcă pe podiumul acestei competiții. Însă performanțele sale nu se opresc aici: în vara anului trecut, copilul a obținut primul loc la Olimpiada internațională de Matematică de la New York.

La anul vom avea mai puține clase de-a IX-a. Motivele? Numărul mic al copiilor care termină clasa a VIII-a, creșterea numărului de elevi dintr-o clasă și scăderea, în general, a numărului de copii. În Buzău, de exemplu, Suceava și Timiș, din planul de școlarizare vor dispărea în jur de 20 de clase. La Cluj au fost eliminate 25, iar în București în jur de 80. Consecințele vor fi dramatice mai ales pentru profesori: mulți își vor pierde catedrele, iar alții vor face naveta.

După ce a tăiat bani de la profesori, elevi și studenți, premierul Ilie Bolojan a promis că se oprește. Anul acesta, cel puțin, nu vor mai fi reduceri bugetare în sistemul preuniversitar. Pentru că urmează învățământul superior și cercetarea. Într-un proiect de lege aflat la Guvern este menționată o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal. Documentul nu precizează însă ce prevăd aceste măsuri și nici dacă implică sau nu concedieri.

Suntem cu un pas mai aproape de declanșarea unei greve generale în învățământ! Sindicatele din Educație au anunțat, de fapt, două proteste: o grevă de avertisment de două ore în martie, în timpul simulării examenelor naționale, și o grevă generală programată la sfârșitul lunii mai, înaintea Evaluării și a Bacalaureatului. Sindicalistul Marius Nistor a declarat pentru Libertatea că urmează organizarea unui referendum. Însă, peste 70% dintre profesori și-au dat deja acceptul într-un chestionar care a circulat în școli.

