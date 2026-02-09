Mascați și înarmați cu mitraliere

Incidentul șocant a fost transmis, în direct, de martori pe rețelele sociale. Mai mulți bărbați mascați și înarmați cu mitraliere au blocat o mașină de transport valori. Mai întâi, indivizii au blocat drumul cu mașini pe care le-au așezat curmeziș. În momentul în care s-a apropiat autovehiculul blindat, aceste mașini au fost incendiate iar două dintre ele au sărit în aer. Atacatorii au folosit explozibili.

Pentru a trage mașina de valori pe dreapta, membrii bandei au deschis focul. De asemenea, ei au incendiat mai multe autoturisme pentru a împiedica un răspuns rapid al poliţiei. Un nor uriaş de fum a rămas în zona jafului timp de mai multe ore.

Comandoul înarmat cu Kalașnikov a intrat în acțiune puțin înainte de ora 08.00, între Cerano și San Pietro Vernotico, pe drumul național 613, care leagă Brindisi de Lecce. În timpul atacului, doi dintre atacatorii înarmați au fost arestați, iar complicii lor sunt căutați de carabinieri.

Înarmați cu Kalașnikov

Infractorii, înarmați cu Kalashnikov-uri, au condus cel puțin trei mașini mari și un camion, care a fost incendiat, pe autostradă, cu intenția de a bloca trecerea poliției.

Jaful a eșuat și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Doi suspecți, originari din provincia Foggia, ar fi fost capturați, la scurt timp, pe drumul național 7Ter, în apropiere de Campo Panareo, în provincia Lecce, și apoi duși la sediul poliției.

La urmărirea acestora a luat parte și un echipaj de carabinieri din Cellino San Marco, al cărui vehicul a fost lovit de trei focuri de armă.

Acesta este al doilea caz în mai puțin de doi ani, petrecut pe același drum. Pe 4 iulie 2024, un comando înarmat a organizat un alt asalt în apropiere de Torchiarolo. În acel caz, hoții au fugit cu aproape trei milioane de euro dintr-o mașină blindată.

Pe 1 decembrie, un vehicul blindat de transport valori a fost atacat de un comando pe un tronson al autostrăzii din provincia Reggio Calabria și, potrivit unei prime estimări, jaful s-ar ridica la aproximativ două milioane de euro, anunță canalul TV italian TGcom24.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE