Miercuri, prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a convocat o ședință operativă, după o informare oficială venită de la Institutul de Statistică Medicală de la Iași. Conform acesteia, în județul Suceava, vârful epidemiei de coronavirus ar urma să fie înregistrat în primele două săptămâni de după Sărbătoarea de Paști. Iar respectivul raport ia în calcul două scenarii.

Unul optimist, în care Spitalul Județean ar urma să primească în jur de 800 de pacienți, și unul pesimist, în care valul maxim ar putea atinge 1.900 de pacienți! În prezent, în spital sunt internați 570 de bolnavi cu coronavirus, dintre care 24 sunt la ATI, pe ventilatoare.



Cea mai mare problemă, în cazul în care previziunea pesimistă s-ar adeveri, este că instalația de oxigen a Spitalului Județean nu ar putea face față. Ea este dimensionată în momentul de față să asigure concentrația necesară de oxigen pentru un maxim de 40 de pacienți care trebuie ventilați.

Generalul Ionel Oprea, actualul conducător al Spitalului Județean, spune că, pentru a nu fi luați prin surprindere, a conceput un plan în trei etape: pentru 900, 1.200 sau 2.000 de pacienți, urmând ca pentru fiecare scenariu în parte spitalul să asigure, 40, 80, respectiv 120 de paturi și ventilatoare la ATI:

“Problema e că instalația de oxigen a fost dimensionată inițial pentru situații normale, dar acum nu e o situație normală. Noi trebuie să ne pregătim să facem față pentru ce este mai rău, chiar dacă sperăm să nu se ajungă la cifrele cele mai pesimiste”.



“La momentul acesta, instalația face față, dar dacă ajungem în etapa a doua a planului nostru, la 1.200 de bolnavi, dintre care am avea nevoie să ducem în ATI cam 80 de cazuri pentru ventilare, atunci am avea probleme”

Ionel Oprea, coordonator militar SJ Suceava

“Încercăm să montăm rapid o instalație suplimentară”



Secretarul de stat în ministerul sănătății a explicat cum s-ar putea rezolva problema:

“I-am sunat pe cei de la SIAD SRL, firma care are contract cu Spitalul Județean pentru instalația de oxigen, am vorbit cu directorul și chiar acum sunt pe drum spre noi niște specialiști de la ei, să vedem care sunt soluțiile cele mai rapide pentru asigurarea oxigenului. În principiu, ar trebui să montăm o instalație suplimentară și încă un stocator de oxigen lichid, pe lângă cel care e în funcțiune. Apoi, să montăm un vaporizator de mare capacitate, pentru a se asigura oxigen chiar și în situația extremă, în care am depăși și scenariul cu 80 de ventilatoare. Trebuie ca totul să fie gata în timp util”.

