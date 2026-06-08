Turneul și-a dublat dimensiunea

În timp ce SUA (împreună cu Mexic și Canada) se pregătesc să găzduiască din nou acest mega-eveniment, mai presus de orice, schimbarea definitorie a turneului din 1994 încoace este creșterea sa uriașă în amploare.

Această extindere poate fi cuantificată în mod clar. Turneul din 1994 a inclus 52 de meciuri pe parcursul a 32 de zile, având la start 24 de echipe. În schimb, evenimentul din 2026 (prima Cupă Mondială organizată de trei națiuni) va implica 78 de meciuri doar în SUA, pe parcursul a 39 de zile, potrivit The Conversation.

Cele 48 de echipe ale competiției sunt împărțite în 12 grupe, iar calificarea în faza eliminatorie va fi obținută de primele două echipe din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei.

În ceea ce privește numărul de meciuri, turneul și-a dublat dimensiunea față de anul 1994.

Creșterea în amploare nu este întâmplătoare. Aceasta a fost propulsată de forțele gemene ale globalizării și comercializării, alături de o strategie deliberată a președintelui FIFA, Gianni Infantino, de a proteja și extinde dominația comercială a fotbalului.

Extinderea în piețe netradiționale

Un element central al acestui demers a fost extinderea turneului în piețe netradiționale, în special în SUA – cea mai mare economie sportivă din lume – generând astfel profituri financiare substanțiale și un interes comercial crescut.

Infantino și FIFA s-au confruntat cu critici susținute în presa globală – variind de la gesturi simbolice controversate în care a fost implicat Donald Trump, până la îngrijorări privind prețurile biletelor. Dar rezultatul de ansamblu este clar: Cupa Mondială a devenit mai extinsă și mai puternică din punct de vedere comercial ca niciodată.

În același timp, FIFA și-a consolidat pretenția de acoperire globală prin integrarea unor națiuni mai mici, precum Capul Verde și Curaçao, a căror populație combinată este cu mult sub un milion de locuitori.

Cât de departe se poate merge?

Creșterea în amploare se bazează pe două dinamici fundamentale. În primul rând, mai multe meciuri înseamnă mai mult conținut de difuzat, iar drepturile media rămân cea mai mare sursă de venit a FIFA. Extinderea la 104 meciuri crește semnificativ valoarea contractelor pentru drepturile de televizare, în special în rândul națiunilor participante.

În al doilea rând, extinderea lărgește baza politică a FIFA. Prin acordarea accesului unui număr mai mare de țări, se consolidează influența națiunilor aflate anterior la periferia fotbalului global.

În cadrul structurii de vot a FIFA, fiecare asociație membră are o pondere egală: votul unei forțe precum Brazilia contează la fel de mult ca cel al națiunii Curaçao, o participantă recent intrată, cu o populație de aproximativ 150.000 de locuitori.

În același timp, un turneu mai mare crește probabilitatea ca centre demografice majore și piețe de consum emergente (precum China, India și Asia de Sud-Est) să participe, extinzând și mai mult acoperirea comercială a Cupei Mondiale.

Întrebarea rămasă fără răspuns pentru FIFA este cea legată de limite: cât de departe poate merge extinderea înainte de a dilua exclusivitatea și valoarea premium a Cupei Mondiale?

Jocul global în SUA

Fotbalul în SUA a crescut semnificativ de la evenimentul din 1994. În multe privințe, această creștere reflectă intenția inițială din spatele acordării Cupei Mondiale din 1994 Statelor Unite.

Turneul din 1994 a rămas cel cu cea mai mare asistență din istorie, în mare parte datorită utilizării arenelor din National Football League (NFL). Acesta a fost acordat cu condiția restabilirii unei ligi profesioniste viabile, în urma colapsului North American Soccer League din 1984.

Major League Soccer (MLS), lansată în 1996, este acum ferm stabilită în peisajul sportiv din SUA.

Traseul de dezvoltare s-a consolidat de asemenea, sportivii din colegii făcând pasul către MLS și tot mai mult către marile ligi europene, pe lângă extinderea eșaloanelor secundare profesioniste și semiprofesioniste.

Creșterea a fost deosebit de puternică în fotbalul feminin datorită unor noi investiții semnificative.

Echipa masculină a SUA, aflată în prezent pe locul 16 în lume, ar putea în mod plauzibil să aibă un parcurs lung în 2026.

Schimbări de regulament și tehnologie

La fel ca în 1994, meciurile de la această ediție vor fi organizate în mare parte pe stadioane de fotbal (american) pentru a maximiza capacitatea.

FIFA introduced the back pass rule after Denmark did this in the Euros final 😭 pic.twitter.com/jM16REa8OB — Context Football (@futbolscreen) April 17, 2026

Modificările de regulament ale FIFA sunt menite în mare parte să mențină mingea în joc și să crească ritmul meciurilor. Măsurile care abordează tragerile de timp – de la un control mai strict al aruncărilor de la margine și al repunerilor din colțul careului mic, până la o gestionare mai riguroasă a timpului de prelungire – reflectă acest obiectiv.

Cupa Mondială din 1994 a introdus reforme majore, inclusiv interzicerea paselor înapoi la portar și acordarea a trei puncte pentru o victorie, cu scopul de a încuraja jocul ofensiv.

Bunăstarea jucătorilor, mai importantă

Privind spre evenimentul din 2026, supravegherea tehnologică se va extinde, tehnologia VAR (Video Assistant Referee) fiind aplicată mai pe larg la decizii precum al doilea cartonaș galben și acordarea loviturilor de colț.

Bunăstarea jucătorilor a devenit, de asemenea, mai importantă: după problemele cauzate de căldura extremă din 1994, vor fi introduse pauze obligatorii de hidratare – câte una în fiecare repriză, în jurul minutului 22.

Regulile privind schimbările au evoluat și ele semnificativ, crescând de la două în 1994 la cinci schimbări obișnuite, alături de o permisiune suplimentară.

Același joc, o amploare diferită

Încă de la codificarea sa și chiar și în primele meciuri filmate în urmă cu peste un secol, simplitatea fotbalului a stat la baza dominației sale globale.

Continuitatea acestui sport face o punte peste generații. Jucătorii de top ai Cupei Mondiale din 1994, precum italianul Roberto Baggio și brazilianul Romário, ar putea concura în mod plauzibil în jocul modern, chiar dacă jucătorii de astăzi sunt, în general, mai dezvoltați din punct de vedere fizic.

În cele din urmă, în ciuda amplorii, a acoperirii globale și a comercializării turneelor precum Cupa Mondială, succesul durabil al fotbalului constă în consecvența sa.

Jocul disputat pe cea mai mare scenă a lumii rămâne, în mod fundamental, același cu cel jucat în parcuri, școli și pe terenuri locale; simplu, universal și instantaneu recunoscut.

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