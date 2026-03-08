În același interval, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 47,38 milioane de lei, adică 7,15%, conform datelor publicate de BVB și comparate cu cele din săptămâna anterioară.

Capitalizarea bursieră a pieţei locale s-a diminuat la 547,36 miliarde de lei, faţă de 565,48 miliarde de lei cât era în săptămâna precedentă.

Totodată, rulajul total al tranzacţiilor cu acţiuni a ajuns la 614,91 milioane de lei, sub nivelul înregistrat în perioada 23-27 februarie, când s-au atins 662,29 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare a fost marți, 3 martie, cu un volum total de 184,52 milioane de lei.

În schimb, cea mai slabă zi a fost vineri, 6 martie, când tranzacțiile au însumat doar 68,96 milioane de lei. La finalul săptămânii, indicele principal BET a fost cotat la 27.438,41 puncte.

Pe segmentul principal, cele mai lichide titluri au fost ale Băncii Transilvania, cu tranzacții însumând 144,201 milioane de lei, urmate de Electro-Alfa International SA (71,75 milioane de lei) și OMV Petrom (69,77 milioane de lei).

În ceea ce privește performanțele individuale, acțiunile Rompetrol Rafinare au înregistrat cea mai mare creștere, de 21,88%, urmate de Societatea de Construcţii Napoca (+20,95%) și Mecanica Ceahlău (+8,70%).

Pe de altă parte, cotațiile Electro-Alfa International SA au scăzut semnificativ, deși procentul exact nu a fost dezvăluit, urmate de Turbomecanica, cu un declin de 19,24%, și MedLife (-15,28%).

