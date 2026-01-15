Proprietatea dispune de propriul hangar pentru bărci și oferă priveliști panoramice asupra coastei, fiind disponibilă pentru oferte de peste 50.000 de lire sterline (aproximativ 60.000 de euro).

Cu toate acestea, agenții imobiliari au emis un avertisment clar în anunțul de vânzare: accesul pe insulă este periculos din cauza mareelor care se modifică rapid, ceea ce poate reprezenta un risc semnificativ pentru sănătate și siguranță.

„Accesul la Eilean a’ Chapuill, din cauza mareelor ​​care se schimbă rapid, reprezintă un pericol semnificativ pentru sănătate și siguranță. Prin urmare, turiștii care vizitează Eilean a’ Chapuill ar trebui să facă acest lucru cu extremă precauție și pe propriul risc”, au transmis agenții imobiliari.

Insula, cu o suprafață de aproximativ 2,4 hectare, se află în apropierea peninsulei Knapdale, în vestul Scoției.

Potrivit descrierii, aceasta este situată lângă plaja Kilmory și oferă priveliști de 360 de grade asupra apelor din jur, către continent și insulele Jura și Islay. Accesul este posibil pe jos la reflux sau cu barca.

Anunțul mai precizează că, în lunile de vară, canalul din zonă devine extrem de animat, fiind traversat de iahturi, nave de croazieră și ambarcațiuni de agrement care leagă diferitele loch-uri maritime interioare.

În apropiere se află estuarul Clyde și Kyles of Bute, recunoscute pentru apele lor navigabile și peisajele pitorești ale insulelor vestice.

Totodată, Tayvallich, un sat pescăresc fermecător situat pe malul Loch Sween, este descris ca un refugiu popular pentru iahturi, apreciat pentru peisajele sale spectaculoase și comunitatea locală vibrantă, care include restaurante, magazine și numeroși artiști.

Zona este cunoscută pentru frumusețea sa naturală dramatică, ce a atras constant vizitatori și a transformat-o într-o destinație turistică apreciată.

