O insulă fără locuitori permanenți, dar cu mulți vizitatori

Este vorba despre Insula Great Blasket, situată în largul coastei Dunquin, lângă Dingle, în vestul Irlandei, care caută un duo de îngrijitori pentru sezonul de primăvară-vară. Oferta include salariu, masă și cazare, însă angajatorii avertizează clar: nu este un job de vacanță, ci unul solicitant, într-un mediu cu resurse limitate, potrivit Daily Express.

Insula Great Blasket, din Irlanda, nu mai are locuitori permanenți din anul 1953, însă atrage anual mii de turiști dornici să descopere unul dintre cele mai sălbatice și autentice locuri de pe Wild Atlantic Way. Deși pare un paradis liniștit, realitatea muncii pe insulă este una intensă.

Pe site-ul unde a fost publicat anunțul de angajare se precizează clar: „Rolul îngrijitorilor este de a gestiona cafeneaua și cele 3 căsuțe de vacanță de pe insula Great Blasket”.

Ce presupune jobul de îngrijitor pe Insula Great Blasket

Responsabilitățile sunt variate și solicitante. Conform descrierii oficiale, acestea includ: „întâlnirea și întâmpinarea oaspeților care vin peste noapte, curățarea și vopsirea a trei căsuțe de vacanță, servirea de ceai, cafea și gustări vizitatorilor de o zi de la cafenea și asigurarea îndeplinirii sarcinilor zilnice”.

Cu alte cuvinte, cei doi îngrijitori vor fi, pe rând, barista, personal de curățenie, gazde pentru turiști și administratori ai întregii activități de pe insulă.

„Nu este un loc de muncă pentru vacanțe”

Angajatorii subliniază în mod repetat că poziția este una dificilă. 

În anunț se menționează explicit: „Vă rugăm să rețineți că acesta nu este un loc de muncă pentru vacanțe. Sezonul poate fi FOARTE aglomerat și veți fi în picioare cea mai mare parte a zilei”.

Mai jos, avertismentul este reluat, insula fiind descrisă ca o locație care poate deveni „FOARTE aglomerată”, iar poziția este caracterizată drept una „intensă”, mai ales din cauza faptului că există „foarte puține” resurse disponibile.

Program dictat de vreme și izolare totală

Cei selectați ar trebui să ajungă pe insulă în ultima săptămână din martie, sezonul de lucru desfășurându-se de la 1 aprilie până la mijlocul lunii octombrie, „în funcție de vreme”. Zilele libere nu sunt fixe, ci „determinate” de condițiile meteo.

Astfel, mai multe zile de furtună pot însemna lipsa completă a transportului către și de pe insulă, în timp ce perioadele lungi de vreme bună pot aduce un flux constant de turiști și un volum mare de muncă.

Salariu, masă și cazare

Oferta vine și cu beneficii importante. Pe lângă salariu, îngrijitorii beneficiază de masă și cazare incluse. 

Totuși, se precizează clar că alcoolul și articolele de toaletă nu sunt incluse în aprovizionarea zilnică.

Cazarea constă într-un dormitor situat deasupra cafenelei, iar cei doi îngrijitori vor avea acces la bucătăria locației. 

În perioadele cu vreme nefavorabilă sau în zilele fără turiști, sunt încurajate și „lucrările generale de bricolaj sau întreținere”.

Natură sălbatică și statut de zonă protejată

Insula Great Blasket este desemnată „Zonă specială de conservare”, având o suprafață de peste 400 de hectare și o lungime de aproximativ șase kilometri. 

Este renumită pentru fauna sa bogată: vizitatorii pot observa delfini Risso, delfini comuni, delfini cu bot gros, rechini pelerini, foci gri și chiar balene.

De asemenea, insula găzduiește numeroase specii de păsări marine, pescăruși, pufini, rândunele arctice, guillemots și cormorani.

Deși provocator, acest loc de muncă rămâne o oportunitate unică pentru cei care visează la o experiență de viață departe de agitația urbană, într-un peisaj natural spectaculos. Însă condiția este clară: rezistență fizică, adaptabilitate și disponibilitatea de a munci intens, într-un mediu izolat.

Pentru cei interesați, aplicațiile se depun online.

Nu este singura oportunitate, Irlanda oferă până la 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate, într-un program național de revitalizare ce sprijină renovarea locuințelor abandonate și repopularea comunităților aflate în declin.

