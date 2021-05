Întâlnire de gradul trei: prințul austriac a deschis ușa casei, i-a văzut pe ziariștii români și a zis „Nu!”﻿

După izbucnirea scandalului legat de vânătoarea din România, în paradisul verde din mica urbe Riegersburg au început să apară umbre. Prinţul Josef-Emanuel von und zu Liechtenstein, personajul din centrul atenţiei, şi-a exprimat opinia despre caz sub formă de comunicate, emise de biroul lui, sau sub forma răspunsurilor în scris la întrebările trimise pe e-mailul oficial de jurnaliştii austrieci.

Prinţul Josef-Emanuel von und zu Liechtenstein

În rezumatul acestor poziții oficiale, prinţul neagă că l-ar fi împuşcat pe ursul Arthur şi invocă pericolul animalelor sălbatice, care, din motive independente de voinţa lor, ajung să vieţuiască în apropierea aşezărilor omeneşti.

Prinţul e şi baron local

Castelul medieval domină peisajul

7.000 de euro susţine prinţul că a plătit pentru a-i scăpa pe localnicii din Ojdula de sub teroarea unei ursoaice. 7.000 de euro e o sumă substanţială chiar şi în Riegersburg, unde multe case au blazon la poartă. Nu e o noutate, totuşi, pentru localnici că prinţul are bani. Chiar dacă e un prinţ aparţinând unei familii domnitoare din alt stat, Liechtenstein, Josef-Emanuel se bucură în localitatea unde are castelul de tot respectul şi de toată consideraţia cuvenite unui baron local.

Castelul medieval domină peisajul, familia prinţului domină, discret, tot ce înseamnă autoritate publică în Riegersburg.

Primarul localităţii, Manfred Reisenhofer, nu lucrează la primărie, pentru că nu există aşa ceva în Riegersburg. Edilul are, în schimb, un mic birou, lângă intrarea în muzeul de la castel. Programul de muncă este de la 8 la 12. După 12, primarul nu răspunde la telefonul de serviciu. La câţiva paşi de intrarea în muzeu şi de ghişeul lui Reisenhofer, dai de sediul Poliţiei, care îmbină utilul cu plăcutul şi are în faţă un mic stand cu bulbi de flori.

Maşinile de poliţie stau parcate fie pe drumul de acces la reşedinţa prinţului, fie la intrările în castel. Asta se explică și prin valul de ură stîrnit împotriva prințului. Am ales să relatăm, nu să incriminăm și să rămânem în zona informațiilor de interes public.

Prezenţa jurnaliştilor români în localitate i-a obligat pe poliţişti la ture cu maşina pe caruselul străzilor din Riegersburg. E greu să te pierzi în mulţime într-un astfel de loc. Casele de revistă au obloanele trase şi, dacă nu ar trebui tuns gazonul sau udate florile, ar părea nelocuite. La prânz, părinţi în maşini silenţioase vin să-şi ia copiii de la grădiniţă sau de la şcoala de muzică. Atunci, în miezul zilei, e cea mai mare agitaţie în Riegersburg. Apoi totul se stinge şi liniştea e spartă doar de câte un cavaler cu geacă de piele călare pe motorul lui.

Casa din pădure

Pădurea în care locuiește prințul

Prinţul locuieşte în pădure, departe de ochii turiştilor şi ai trecătorilor ocazionali. O vilă cu design minimalist, cu geamuri securizate, fumurii şi uşă blindată. Brazi înalţi de zeci de metri şi stejari stufoşi camuflează reşedinţa. Am intrat în curte și am ajuns la ușă.

Libertatea nu dezvăluie adresa și nici zona din localitatea Riegersburg unde l-am găsit pe vănător. Ziarul a realizat și fotografii acasă la prinț, dar am decis să nu publicăm imaginile, ca să nu oferim niciun posibil reper pentru identificarea casei. Detaliile locului și imaginile locuinței ar putea expune omul și familia sa fără să aducă niciun plus interesului public.

Este pasionat de tir cu arcul în animale de carton

În pădure, mama prinţului, o doamnă de peste 60 de ani, elegantă, cu ochelari de soare şi ruj de buze, îşi face antrenamentul pe alei, acceptând politicoasă salutul localnicilor ieşiţi la plimbare. Printre copaci sunt aşezate animale de mucava, cu ţinte desenate pe ele, şi suporturi de tras cu arcul. Trecătorii sunt avertizaţi că riscă să fie loviţi de săgeţi, dacă se aventurează prea departe pe poteci.

Printre copaci sunt aşezate animale de mucava, cu ţinte desenate pe ele



Pe lângă fiecare animal modelat în mărime naturală, se găseşte şi un panou cu explicaţii: acesta este un fazan şi acolo trebuie ţintit pentru a fi ucis pe loc. Un astfel de parc de distracţii te pune pe gânduri: proprietarul ori e pasionat de vânătoare, ori n-a avut prieteni de joacă în copilărie.

După cum consemna cotidianul austriac Kronen Zeitung, pentru localnicii din Riegersburg, faptul că prinţul vine în România să împuşte plantigrade e cu totul surprinzător. Nu ştiau că arcaşul lor amator e şi vânător profesionist.

A zis doar „Nu” și a trântit ușa

Am încercat să aflăm părerea prinţului despre caz. Şi am bătut la uşa lui de fier. A deschis chiar el, şi-a schimbat brusc expresia amabilă când a înţeles că suntem jurnalişti români. Bărbatul blond era îmbrăcat lejer, cu pantaloni de jerseu. A răspuns un „Nein” („Nu!”) şi a trântit uşa blindată, făcând să tremure armura originală de samurai pe care o are lângă intrare.

Am ieșit din curte. Cu ursul pe care l-a ucis cu un singur foc undeva, în România, prinţul din Riegersburg împarte doar conceptul de adăpost în pădure. Pădurea din jurul casei de sticlă, din care vezi fără a fi văzut şi înţelegi de ce basmele fraţilor Grimm au, în general, finaluri fericite.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4





Citeşte şi:

Fața nevăzută a instituției care ar trebui să aibă grijă de copii: agresiuni sexuale și trafic de minori

Noi probleme pentru vaccinul Sputnik: mulți mexicani ar putea rămâne doar cu prima doză, deoarece rapelul nu a fost livrat

PARTENERI - GSP.RO Țara în care Ilie Dumitrescu a refuzat să meargă, indiferent de câștigul financiar: "Nu poţi să stai cu o femeie de vorbă. Nu poţi să faci nimic"

Playtech.ro Dana Budeanu, FĂCUTĂ PRAF după anunțul de azi. Lucian Mândruță a intervenit imediat: ‘Knock-out’

Observatornews.ro Mama criminală riscă 20 de ani de închisoare. Surse Observator: Expertiza psihiatrică arată că femeia ştia ce face

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2021. Leii au acces la alt fel de informații, poate chiar unele cu totul noi pentru ei

Știrileprotv.ro Un elev de 12 ani a murit după ce a fost bătut de colegii plătiți să îl atace. Suma incredibilă pe care au primit-o

Telekomsport Prezentatoarea TV care s-a cuplat cu un copil de 17 ani. Ea este cu 19 ani mai mare: ”Amândoi eram singuri”