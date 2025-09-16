Judecătoarea a fost cercetată pentru favorizarea făptuitorului

Adriana Stoicescu, judecătoare la Curtea de Apel Timisoara, a fost interceptată de procurori după ce, în 2019, Călin Georgescu s-a întâlnit cu ea și i-a propus să intre în politică pentru a fi numită ministra Justiției. Fiind audiată ca martor la Parchet, chiar judecătoarea confirmă acest apect, precizând, totodată, că a refuzat propunerea lui Georgescu.

În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, se arată că, la data de 18 decembrie 2024, la Parchetul General – Secția de urmărire penală, a fost înregistrată o sesizare din oficiu având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de comunicarea de informații false, faptă presupus comisă de către Călin Georgescu, precum și favorizarea făptuitorului, faptă presupus comisă de către judecătoarea Adriana Stoicescu.

Pe 14 ianuarie 2025, Parchetul a deschis un dosar penal in rem, iar a doua zi procurorii au cerut și obținut de la Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ), interceptarea comunicațiilor efectuate de pe telefonul judecătoarei Adriana Stoicescu, dar și supravegherea video și audio a acesteia.

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Recomandări
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Măsurile de supravehjere tehnică au constat și în:

„interceptarea comunicatiilor ori a oricarui tip de comunicare la distanta, localizarea sau urmarirea prin mijloace tehnice si inregistrarea convorbirilor si comunicarilor telefonice si a traficului de date efectuate de la si catrr postul telefonic cu nr. de apel (…), utilizat de catre magistratul judecator Stoicescu Adriana Petronela;

– supravegherea video, audio sau prin fotografiere si localizarea sau urmarirea prin mijloace fixe privind pe magistratul judecator Stoicescu Adriana Petronela”, potrivit, rechizitoriului procurorilor.

Procurorii i-au pus dispozitive de înregistrat video și audio în biroul de la Curtea de Apel Timișoara

De asemenea, procurorii au obținut permisiunea să pătrundă în biroul acesteia de la Curtea de Apel Timișoara, pentru a pune dispozitive de înregistrat video și audio

„Prin referatul nr. (…) din data de 05 martie 2025 al PICCJ s-a solicitat încuviințarea, pentru o perioada de 30 de zile, începând cu data de 5 martie 2025 până la data de 3 aprilie 2025, inclusiv pentru măsurile de supraveghere tehnică constând în: (…) pătrunderea în sediul Curții de Apel Timișoara, camera 258, situat în Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2A, etaj 2, jud. Timiș, în vederea supravegherii video, audio sau prin fotografiere a numitei Stoicescu Adriana Petronela, care își desfășoară activitatea în acest birou, precum și pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice”, se mai precizează în rechizitoriu.

Audiată ca martor

Ulterior, la 19 august 2025, judecătoarea a fost audiată în calitate de martor, iar în declarația dată în fața anchetatorilor, ea a dezvăluit că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu, care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri.

„În anul 2019, a avut loc o întâlnire fizică, personală între aceasta și inculpatul Georgescu Călin, care a durat circa 5 ore («…și el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani asta mi-a spus, că el va fi președintele României. Deci … ideea este că, cum l-am perceput eu, că am stat 5 ore de vorbă cu el…») și la care a asistat și soția acestuia, în care inculpatul a încercat să o convingă să accepte funcția de Ministru al Justiției într-un Guvern ce se va forma după ce el va câștiga alegerile prezidențiale, condiționalitate pe care inculpatul i-a prezentat-o ca având rang de certitudine…”, se arată în rechizitoriu.

„…A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simț, extraordinară, și m-a luat așa frontal, da cum când o să fiu președintele României o să accept să fiu ministrul justiției?… ”, a spus ea procurorilor.

Ucraina s-a dus până în fundul Rusiei ca să pedepsească o unitate rusească acuzată de crime de război: „Așteptăm să apară necrologuri în mass-media din Vladivostok”
Recomandări
Ucraina s-a dus până în fundul Rusiei ca să pedepsească o unitate rusească acuzată de crime de război: „Așteptăm să apară necrologuri în mass-media din Vladivostok”

Judecătoarea a susținut că Georgescu „a fost crescut de niște oameni grei”

Procurorii notează că este extrem de relevant de extras din această conversație faptul că judecătoarea Adriana Stoicescu a avut reprezentarea că planul elaborat de către Georgescu a fost unul foarte laborios, scrupulos planificat și executat, cu etape precise, o desfășurare temporală adecvată, sprijin susținut și de specialitate, astfel încât reușita sa să fie viabilă.

„…El a fost pregătit de cu totul și cu totul altă forță, nu are legătură de ce e în țară. Deci, el a fost crescut de niște oameni grei… și chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea…»”, a spus judecătoarea, potrivit rechizitoriului.

Cauza în care a fost cercetată magistrata a fost clasată

Procurorii susțin, însă, că acțiunile judecătoarei nu intră în sfera penalului.

„Magistratul judecător nu a acționat în niciun moment într-un mod nepermis și circumscris sferei ilicitului penal, mărginindu-se la a asculta conceptele și principiile care stau la baza filosofiei politice și ideologice a candidatului Georgescu Călin, având un ton general aprobator la adresa acestuia și percepându-l ca pe o persoană modestă, chiar dacă a identificat o serie de derapaje exhibate de-a lungul timpului. A mai arătat martorul faptul că, în urmă cu doi ani, inculpatul Georgescu Călin ar fi apelat-o pentru a-i solicita să-i recomande un avocat care să-l sprijine cu asistență într-o problemă litigioasă, însă interacțiunile cu acesta au fost mărginite la acest cadru și la mesaje cu ocazia unor sărbători legale”, se menționează în document.

Drept urmare, Parchetul General a dispus clasarea cauzei care avea legătură cu judecătoarea Adriana Stoicescu.

„Clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, faptă prev. de art. 269 Cod penal, reținută prin ordonanța nr. 75/76/P/2024 din data de 14 ianuarie 2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și presupus comisă de către magistratul judecător Stoicescu Adriana-Petronela din cadrul Curții de Apel Timișoara, întrucât nu s-a savârșit o faptă prevazută de legea penală, iar acțiunile supuse analizei nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzuta de lege”, mai precizează procurorii.

Reacția judecătoarei după ce a fost filată și monitorizată

Judecătoarea Adriana Stoicescu, interceptată de procurori după ce Geogescu i-a propus să fie ministrul Justiției, a avut marți, 16 septembrie, o reacție, pe rețele sociale, în urma acuzațiilor aduse de procurori.

„Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem? Mulţumesc celor au fost alături de mine. Mulţumesc pentru eleganţă şi profesionalism celor cu care m-am intersectat. Rămân în profesie pentru a mă asigura că NICIODATĂ nu ne vom întoarce la anii de glorie ai hăiturii magistraţilor”, a spus judecătoarea, pe Facebook.

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”

Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General descrie mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Horațiu Potra și Călin Georgescu a lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale în favoarea” câștigătorului primului tur al prezidențialelor din noiembrie 2024, „punând în pericol siguranța națională”.

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra au fost trimiși în judecată marți, 16 septembrie, alături de alte 20 de persoane, pentru tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Parchetul General a vorbit despre „un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut 24 de ore după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unica.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă TVA va mai crește în perioada următoare
Știri România 22:10
Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă TVA va mai crește în perioada următoare
Călin Georgescu, sprijinit de o judecătoare pe care o vedea ministru al Justiției. Procurorii, despre Adriana Stoicescu: „Partizanatul acesteia se reflectă doar la nivel ideologic”
Analiză
Știri România 22:07
Călin Georgescu, sprijinit de o judecătoare pe care o vedea ministru al Justiției. Procurorii, despre Adriana Stoicescu: „Partizanatul acesteia se reflectă doar la nivel ideologic”
Parteneri
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»”
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
Stiri Mondene 17:23
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
ObservatorNews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Parteneri
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Mediafax.ro
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doliu la Expirat! Îndrăgitul DJ a murit: „Drum bun și bași în difuzoare, prietene”
KanalD.ro
Doliu la Expirat! Îndrăgitul DJ a murit: „Drum bun și bași în difuzoare, prietene”

Politic

Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Politică 21:00
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Politică 19:11
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana
Fanatik.ro
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice