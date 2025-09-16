Judecătoarea a fost cercetată pentru favorizarea făptuitorului

Adriana Stoicescu, judecătoare la Curtea de Apel Timisoara, a fost interceptată de procurori după ce, în 2019, Călin Georgescu s-a întâlnit cu ea și i-a propus să intre în politică pentru a fi numită ministra Justiției. Fiind audiată ca martor la Parchet, chiar judecătoarea confirmă acest apect, precizând, totodată, că a refuzat propunerea lui Georgescu.

În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, se arată că, la data de 18 decembrie 2024, la Parchetul General – Secția de urmărire penală, a fost înregistrată o sesizare din oficiu având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de comunicarea de informații false, faptă presupus comisă de către Călin Georgescu, precum și favorizarea făptuitorului, faptă presupus comisă de către judecătoarea Adriana Stoicescu.

Pe 14 ianuarie 2025, Parchetul a deschis un dosar penal in rem, iar a doua zi procurorii au cerut și obținut de la Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ), interceptarea comunicațiilor efectuate de pe telefonul judecătoarei Adriana Stoicescu, dar și supravegherea video și audio a acesteia.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Măsurile de supravehjere tehnică au constat și în:

„interceptarea comunicatiilor ori a oricarui tip de comunicare la distanta, localizarea sau urmarirea prin mijloace tehnice si inregistrarea convorbirilor si comunicarilor telefonice si a traficului de date efectuate de la si catrr postul telefonic cu nr. de apel (…), utilizat de catre magistratul judecator Stoicescu Adriana Petronela;

– supravegherea video, audio sau prin fotografiere si localizarea sau urmarirea prin mijloace fixe privind pe magistratul judecator Stoicescu Adriana Petronela”, potrivit, rechizitoriului procurorilor.

Procurorii i-au pus dispozitive de înregistrat video și audio în biroul de la Curtea de Apel Timișoara

De asemenea, procurorii au obținut permisiunea să pătrundă în biroul acesteia de la Curtea de Apel Timișoara, pentru a pune dispozitive de înregistrat video și audio

„Prin referatul nr. (…) din data de 05 martie 2025 al PICCJ s-a solicitat încuviințarea, pentru o perioada de 30 de zile, începând cu data de 5 martie 2025 până la data de 3 aprilie 2025, inclusiv pentru măsurile de supraveghere tehnică constând în: (…) pătrunderea în sediul Curții de Apel Timișoara, camera 258, situat în Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2A, etaj 2, jud. Timiș, în vederea supravegherii video, audio sau prin fotografiere a numitei Stoicescu Adriana Petronela, care își desfășoară activitatea în acest birou, precum și pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice”, se mai precizează în rechizitoriu.

Audiată ca martor

Ulterior, la 19 august 2025, judecătoarea a fost audiată în calitate de martor, iar în declarația dată în fața anchetatorilor, ea a dezvăluit că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu, care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri.

„În anul 2019, a avut loc o întâlnire fizică, personală între aceasta și inculpatul Georgescu Călin, care a durat circa 5 ore («…și el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani asta mi-a spus, că el va fi președintele României. Deci … ideea este că, cum l-am perceput eu, că am stat 5 ore de vorbă cu el…») și la care a asistat și soția acestuia, în care inculpatul a încercat să o convingă să accepte funcția de Ministru al Justiției într-un Guvern ce se va forma după ce el va câștiga alegerile prezidențiale, condiționalitate pe care inculpatul i-a prezentat-o ca având rang de certitudine…”, se arată în rechizitoriu.

„…A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simț, extraordinară, și m-a luat așa frontal, da cum când o să fiu președintele României o să accept să fiu ministrul justiției?… ”, a spus ea procurorilor.

Recomandări Ucraina s-a dus până în fundul Rusiei ca să pedepsească o unitate rusească acuzată de crime de război: „Așteptăm să apară necrologuri în mass-media din Vladivostok”

Judecătoarea a susținut că Georgescu „a fost crescut de niște oameni grei”

Procurorii notează că este extrem de relevant de extras din această conversație faptul că judecătoarea Adriana Stoicescu a avut reprezentarea că planul elaborat de către Georgescu a fost unul foarte laborios, scrupulos planificat și executat, cu etape precise, o desfășurare temporală adecvată, sprijin susținut și de specialitate, astfel încât reușita sa să fie viabilă.

„…El a fost pregătit de cu totul și cu totul altă forță, nu are legătură de ce e în țară. Deci, el a fost crescut de niște oameni grei… și chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea…»”, a spus judecătoarea, potrivit rechizitoriului.

Cauza în care a fost cercetată magistrata a fost clasată

Procurorii susțin, însă, că acțiunile judecătoarei nu intră în sfera penalului.



„Magistratul judecător nu a acționat în niciun moment într-un mod nepermis și circumscris sferei ilicitului penal, mărginindu-se la a asculta conceptele și principiile care stau la baza filosofiei politice și ideologice a candidatului Georgescu Călin, având un ton general aprobator la adresa acestuia și percepându-l ca pe o persoană modestă, chiar dacă a identificat o serie de derapaje exhibate de-a lungul timpului. A mai arătat martorul faptul că, în urmă cu doi ani, inculpatul Georgescu Călin ar fi apelat-o pentru a-i solicita să-i recomande un avocat care să-l sprijine cu asistență într-o problemă litigioasă, însă interacțiunile cu acesta au fost mărginite la acest cadru și la mesaje cu ocazia unor sărbători legale”, se menționează în document.



Drept urmare, Parchetul General a dispus clasarea cauzei care avea legătură cu judecătoarea Adriana Stoicescu.

„Clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, faptă prev. de art. 269 Cod penal, reținută prin ordonanța nr. 75/76/P/2024 din data de 14 ianuarie 2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și presupus comisă de către magistratul judecător Stoicescu Adriana-Petronela din cadrul Curții de Apel Timișoara, întrucât nu s-a savârșit o faptă prevazută de legea penală, iar acțiunile supuse analizei nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzuta de lege”, mai precizează procurorii.

Reacția judecătoarei după ce a fost filată și monitorizată

Judecătoarea Adriana Stoicescu, interceptată de procurori după ce Geogescu i-a propus să fie ministrul Justiției, a avut marți, 16 septembrie, o reacție, pe rețele sociale, în urma acuzațiilor aduse de procurori.

„Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem? Mulţumesc celor au fost alături de mine. Mulţumesc pentru eleganţă şi profesionalism celor cu care m-am intersectat. Rămân în profesie pentru a mă asigura că NICIODATĂ nu ne vom întoarce la anii de glorie ai hăiturii magistraţilor”, a spus judecătoarea, pe Facebook.

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale”

Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General descrie mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Horațiu Potra și Călin Georgescu a lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale în favoarea” câștigătorului primului tur al prezidențialelor din noiembrie 2024, „punând în pericol siguranța națională”.

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra au fost trimiși în judecată marți, 16 septembrie, alături de alte 20 de persoane, pentru tentativă la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Parchetul General a vorbit despre „un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin”.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE