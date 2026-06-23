Marea temere a prezentului nu mai este legată de eficiența algoritmilor, ci de momentul în care IA va deveni complet autonomă, capabilă să raționeze și să acționeze fără comenzi umane.

Deși mulți lideri din industrie încearcă să tempereze aceste îngrijorări, evoluția galopantă a tehnologiei ne arată că viitorul este mai aproape decât anticipam. Experții estimează că acest prag critic ar putea fi atins în cel mult șase ani.

Prognoza cercetătorilor: omenirea ar putea asista la autonomia IA înainte de 2032

Unul dintre cele mai sonore avertismente vine din partea lui Ben Goertzel, CEO al SingularityNET și doctor la Universitatea Temple. Potrivit acestuia, pe fondul unei rate uriașe de adopție și al perspectivelor economice masive, „nu există niciun semn de încetinire a creșterii AI”.

Tehnologia actuală este considerabil mai inteligentă și mai capabilă decât în urmă cu doar un an, iar ritmul de dezvoltare nu se va opri aici. Goertzel estimează că IA va deveni complet independentă în următorii trei până la șase ani, stabilind ca termen limită anul 2032.

„Înainte de anul 2032, Inteligența Artificială va fi complet autonomă și nu va mai avea nevoie de intervenție umană pentru a funcționa.” – Ben Goertzel, CEO SingularityNET.

Deși expertul evită să facă predicții exacte cu privire la consecințele pe termen lung ale acestui salt tehnologic, scenariul ridică semne de întrebare legitime pentru sociologi și programatori deopotrivă.

„Lupul de la ușă”

Dezvoltarea accelerată ne-a arătat deja „lupul de la ușă”: lipsa unor parametri clari și a unor limite etice poate transforma un instrument util într-o tehnologie periculoasă.

Deși scenariile apocaliptice în care sistemele informatice decid eliminarea speciei umane par desprinse din cinematografie, temerile publicului sunt reale.

Totuși, analiștii economici subliniază un aspect logic: este complet neprofitabil și ilogic ca marile companii tech să investească miliarde de dolari în crearea unor sisteme care să distrugă utilizatorii sau infrastructura pe care funcționează.

Cu toate acestea, riscurile colaterale – precum dezinformarea, pierderea controlului asupra deciziilor macroeconomice sau breșele de securitate cibernetică – rămân priorități pe agenda globală.

Uniunea Europeană preia inițiativa în reglementarea IA

Conștiente de viteza cu care tehnologia avansează, autoritățile internaționale și-au intensificat eforturile de monitorizare. În acest peisaj legislativ, Uniunea Europeană se mișcă cel mai rapid, fiind un pionier în stabilirea normelor de reglementare pentru IA.

Obiectivul principal al noilor reglementări europene este crearea unui cadru juridic strict, capabil să garanteze că:

Sistemele de IA rămân sigure, transparente și trasabile;

Drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt protejate în fața deciziilor automatizate;

Dezvoltarea tehnologică nu va reprezenta o amenințare pentru specia umană, nici acum și nici în perspectiva anului 2032.

Rămâne de văzut dacă legislația va putea ține pasul cu o tehnologie care se reinventează de la o lună la alta, însă un lucru este cert: tranziția către o Inteligență Artificială autonomă a început deja numărătoarea inversă.

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