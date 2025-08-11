Creşterea explozivă a sectorului AI

Start-upuri din domeniul inteligenței artificiale atrag finanţări impresionante. Există în prezent 498 de „unicorni” AI – companii private evaluate la peste 1 miliard de dolari. Valoarea lor totală este estimată la 2,7 trilioane de dolari.

„Mergând în urmă la peste 100 de ani de date, nu am mai văzut niciodată bogăție creată la o asemenea amploare și viteză. Este fără precedent.”, a declarat Andrew McAfee, cercetător principal la MIT.

Factorii care au alimentat această „goană după aur” tehnologică includ:

Creşterea preţurilor acţiunilor companiilor tech precum Nvidia, Meta şi Microsoft

Investiţii masive în centre de date

Salarii uriaşe pentru inginerii AI

Zona San Francisco a devenit epicentrul acestei creşteri, depăşind New Yorkul în numărul de miliardari.

„Este uimitor cât de concentrat geografic este acest val al inteligenței artificiale”, a spus McAfee, care este și codirector al Inițiativei MIT privind Economia Digitală.

„Oamenii care știu cum să înființeze, să finanțeze și să dezvolte companii de tehnologie sunt acolo. Am auzit oameni spunând timp de 25 de ani «Acesta este sfârșitul Silicon Valley» sau în alt loc este «noua Silicon Valley». Dar Silicon Valley este tot Silicon Valley.”

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Averi doar „pe hârtie”

Deşi multe dintre aceste averi sunt încă „pe hârtie”, piaţa secundară în expansiune şi achiziţiile din sector aduc lichiditate unor fondatori.

„Aș spune că un procent mult mai mare din averea finală creată este nelichidă”, susține Simon Krinsky, director executiv la Pathstone.

Experţii în managementul averilor anticipează că listările publice viitoare vor transforma aceste averi într-o oportunitate majoră pentru industria financiară, similar cu generaţia „dot-com” din anii 2000.

Această acumulare de avere reprezintă un fenomen fără precedent în istoria economică recentă, atât prin rapiditatea, cât şi prin amploarea sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE