„Tribunalul constituțional a prezentat o motivare scrisă a deciziei privind protecția vieții. În conformitate cu exigențele constituționale, decizia va fi publicată astăzi în Monitorul Oficial”, a scris pe Twitter Centrul de informare al guvernului.

Guvernul polonez a anunţat miercuri că decizia Tribunalului constituţional prin care avortul este practic interzis în Polonia intră în vigoare după publicarea hotărârii, în aceeaşi zi, în Monitorul Oficial, scrie Digi24.

Asta după ce decizia pronunțată de Tribunalul constituţional în octombrie

a interzis în octombrie întreruperea voluntară a sarcinii în caz de malformaţie gravă a fătului, statuând că aceasta este „incompatibilă” cu textul Constituţiei, ceea ce duce la interzicerea practic a tuturor întreruperilor de sarcină, exceptând în cazul celor rezultate după un viol sau un incest, sau atunci când viaţa mamei este în pericol, potrivit The Guardian.



De la anunțul deciziei tribunalului în țară au izbucnit proteste masive care continuă și acum în Polonia. Guvernul a suspendat publicarea deciziei, în urma acestor proteste care se derulează în plină pandemie de coronavirus.

Footage of a group of men attacking the abortion protest in Warsaw this evening pic.twitter.com/oncis97aBc