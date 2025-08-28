Guvernul pregătește reforma pensiilor magistraților

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, dacă modificarea pensiilor magistraților va fi respinsă de Curtea Constituțională, Guvernul își va pierde legitimitatea în a corecta și alte inechități. El a subliniat că și în alte domenii există pensionări timpurii și pensii disproporționat de mari față de salarii, iar reformele din Justiție ar trebui extinse și în aceste sectoare, conform News.

„În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ţinând cont de deciziile pe care Curtea Constituţională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor, şi nu sunt puţine, iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor, la pensiile care vor intra în plată. Eu sper că, respectând toate deciziile Curţii, respectând legislaţia, argumentând cât mai bine, acest pachet are şanse mari să treacă de Curtea Constituţională. Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3.

Asta după ce preşedintele Nicuşor Dan a cerut în discuția privată avută la Guvern, când a venit la ședința coaliției, o perioadă de tranziție pentru aplicarea noilor reglementări în privința pensiilor speciale ale magistraților.

Premierul a subliniat că nu doar magistrații beneficiază de avantaje speciale, ci și alte categorii profesionale se bucură de privilegii în raport cu majoritatea cetățenilor.

„Aceste dezechilibre legate de pensionări nu sunt doar în acest sistem (de Justiţie – n.r.), sunt şi în alte sisteme, avem, spre exemplu, Ministerul de Interne, serviciile de informaţii, şi aici există reglementări care înseamnă pensionări prea rapide, înseamnă dezechilibre în raportul dintre pensie şi salariu şi deci această corecţie este un cap de pod şi ea trebuie extinsă şi în celelalte zone, dintr-o echitate, dar nu numai dintr-o echitate, ci pur şi simplu din condiţii minime de sustenabilitate a sistemului de pensii”, a adăugat prim-ministrul.

Cu toate acestea, ultima formă a proiectului privind pensiile speciale ale magistraţilor prevede acum o perioadă de tranziţie de 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare, în loc de 10 ani, cum stabilise anterior coaliţia de guvernare înaintea discuţiei liderilor partidelor cu preşedintele Nicuşor Dan.

Nu există „soluții magice”

El a afirmat că, dacă Guvernul nu reușește să adopte reformele propuse, ar trebui să cedeze locul unui alt executiv.

”Uitaţi-vă unde am ajuns spunând că totul este posibil şi că există soluţii magice! Nu există soluţii magice (…) Fără aceste corecţii nu am făcut nimic şi atunci, dacă nu ai reuşit să treci un prim pachet, înseamnă că nu mai ai legitimitatea să mergi mai departe şi atunci mai bine laşi alte guverne, care nu au decât să vină cu altă energie, cu altă autoritate, ca să facă lucrurile. Dar sunt nişte pachete obligatorii dacă vrem să menţinem o coeziune socială minimă şi oamenii să fie parte la acest efort care se face”

„Să le explicăm românilor că totul se va schimba în ţară şi ei nu vor face un efort pentru asta înseamnă să-i minţim. Le-am spus asta de foarte mult timp, că avem nişte soluţii magice, că vom rezolva problemele dacă ne votează doar pe noi şi uitaţi unde am ajuns!”

Premierul a subliniat că orice buget public provine din munca cetățenilor.

El a afirmat: „Trebuie să fim cât se poate de corecţi: orice buget public este, de fapt, un ban din munca cetăţenilor care lucrează în România.”

„Altfel, ori nu facem nimic, ori luăm credite, tot pe ei îi îndatorăm sau pe copiii lor, şi folosim mai bine sau mai prost banii. Asta este realitatea!”, a transmis Ilie Bolojan, miercuri seară.

Bolojan a explicat că banii încasați de autorități, fie locale sau centrale, sunt ai contribuabililor și trebuie gestionați eficient.

„Dacă nu risipeşti banii şi dacă ai grijă de ei, asta e valabil şi la o localitate mică şi la nivel de ţară, lucrurile nu se văd de pe zi pe alta, dar în ani de zile lucrurile se văd şi, sigur, într-o formă destul de diferită, în fiecare domeniu trebuie să ne gospodărim mai bine banii”, a mai spus Ilie Bolojan.

