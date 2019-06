Interdicție pentru condamnații penal să candideze în proiectul de modificare a Constituției suținut de PNL

„Astăzi am adoptat în Biroul Executiv proiectul de revizuire a Constituţiei României, în urma voinţei exprimate de cetăţenii români în cadrul referendumului din 26 mai. Am adoptat acest proiect în care am introdus, pe lângă modificările care se impun ca urmare a voinţei exprimate de cetăţenii români la referendum, şi proiectul privind integritatea în exercitarea funcţiei publice, mai precis, interdicţia de a candida pentru persoanele care sunt condamnate atât pentru Parlamentul României, cât şi pentru Parlamentul European”, a spus Orban la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.

El a precizat că BEx a decis mandatarea liderilor grupurilor parlamentare ale PNL, deputatul Raluca Turcan şi senatorul Florin Cîţu, să demareze dialogul şi discuţiile cu grupurile parlamentare, în special cu cele care au semnat Pactul pentru consolidarea parcursului european al României, pentru a opera prevederile constituţionale rezultate ca urmare a referendumului din 26 mai.

„Am decis şi am aprobat proiectul cu care se vor prezenta reprezentanţii PNL în Comisia specială pentru modificarea legilor electorale, în care susţinem clar introducerea votului prin corespondenţă şi la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale. Susţinem, de asemenea, mărirea numărului de zile în care cetăţenii români din diaspora pot să îşi exercite dreptul de vot. Susţinem măsuri de organizare internă la nivelul birourilor electorale ale secţiilor de votate astfel încât să se fluidizeze procedura de votare şi creşterea numărului de secţii de votare din diaspora. În ceea ce priveşte votul prin corespondenţă, propunerea noastră este să se permită votul prin corespondenţă şi cetăţenilor români care domiciliază în România, dar care din motive care nu ţin de voinţa lor se află în alte localităţii decât cele unde îşi pot exercita dreptul la vot”, a mai arătat Orban.

