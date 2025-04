El și-a amintit de interlopi cunoscuți ai vremii care venea acolo des și profitau de slăbiciunile pentru jocuri de noroc ale altor clienți. Anghel povestește că barul de noapte a apărut ca să justifice în totalitate cele 5 stele pe care le primise hotelul Intercontinental.

„Aveam 24 de ani și am devenit șeful de gestiunii barului. Mi-am asumat o responsabilitate enormă, pentru că prețurile erau foarte mari și discutam de sume de ordinul a sute de mii de lei. Mulți se fereau din cauza asta. Dar spun că am avut noroc, pentru că în perioada aceea am întâlnit o grămadă de personaje deosebite din lumea post-ceaușistă”, își amintește Anghel.

Unul dintre interlopii cei mai temuți ai acelor ani a fost Fane Spoitoru, pe numele lui real Titișor Ion. A fost unul dintre cei mai mediatizați interlopi din România și în același timp unul dintre cei mai respectați în lumea infracțională.

Venea la barul de la Intercontinental, își amintește Liviu Anghel, într-un loc frecventat însă și de politicieni și viitori politicieni, artiști de top care țineau spectacole acolo, nume grele din sport, începând cu frații Becali, vărul Gigi, Hagi sau Popescu.

„Cei mai mari mafioți ai timpului, gen Fane Spoitoru, Oane al lui Ciucă ori Cezar Nichita. Băieții ăștia, interlopii, veneau cu sacoșe cu bani să-i împrumute pe cei care jucau la cazinou. Le luau cheile de la mașină, contractele de la apartamente drept gaj. Dacă nu returnau sumele, pierdeau garanțiile!”, povestește, după mai bine de 30 de ani, Liviu Anghel.

„La Intercontinental am văzut episoade de viață foarte sensibile într-o vreme în care toată România se bucura că am devenit cei mai frumoși după Revoluție, dar în subterane se întâmplau lucruri absolut incredibile și dureroase”, își amintește fostul șef de la night-clubul hotelului Intercontinental, care acum trăiește în San Marino.

