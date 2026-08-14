Materialele lemnoase și cartonul depozitate în zonă au alimentat incendiul, crescând riscul de propagare la construcțiile din vecinătate.

,,Din cauza fumului dens, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a informa locuitorii și a-i îndemna să ia măsuri de precauție”, au transmis oficialii.

Echipele de intervenție continuă să lupte cu flăcările, încercând să limiteze daunele. Situația rămâne în dinamică, iar autoritățile monitorizează atent evoluția incendiului.

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