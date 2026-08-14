Are 68 de ani și încă străbate Europa la volanul camionului

Bernard tocmai s-a întors dintr-o cursă în Alsacia. A plecat la ora 04:00 de la sediul Michel Logistics din Houdeng și a livrat unor clienți din Strasbourg rafturi din fier. Ulterior, a mers la Haguenau, în departamentul Bas-Rhin, unde a încărcat baloți de plastic comprimat pe care urma să îi transporte a doua zi la Anvers. Între cele două curse, șoferul și-a parcat camionul la Houdeng.

„Mă voi întoarce acasă, la La Louvière, pentru a petrece seara și noaptea, înainte de a pleca din nou spre Anvers miercuri, în zori”, povestește Bernard pentru sudinfo.be.

Bărbatul spune că este îndrăgostit de meseria pe care o practică. Deși la vârsta sa ar fi putut să se retragă, continuă să lucreze pentru că îi place ceea ce face. „La vârsta mea, aș fi putut să mă opresc din muncă. Dar continui pentru că îmi place. La bordul camionului meu, parcurg kilometri ascultând RTL, NRJ sau Classic 21. Trebuie să știi să apreciezi singurătatea și să rămâi concentrat”, spune el.

Bernard afirmă că nu consumă niciodată alcool și explică faptul că TIR-ul său este limitat la 89 km/oră. „În funcție de încărcătura pe care o transport, trebuie să îmi adaptez stilul de condus. Greutatea maximă? 40 de tone pe sol în Belgia și până la 44 de tone în Franța. Gol, camionul meu cântărește 14 tone.”

A renunțat la meseria de măcelar pentru a deveni șofer de TIR

Bernard practică această meserie încă de când a terminat serviciul militar. Inițial, planurile sale erau cu totul altele. „La bază, trebuia să fiu… măcelar. Dar, conducând vehiculele militare, am prins microbul și am vrut neapărat să devin șofer”. În 1992, Bernard a început să lucreze la Michel Logistics, ceea ce îl face cel mai vechi angajat al companiei dintre șoferii de camion. Spune, însă, că nu este și cel mai în vârstă șofer al firmei. Cel mai vârstnic șofer al companiei cu sediul în Garocentre are 72 de ani.

De-a lungul anilor, meseria s-a schimbat considerabil, spune Bernard. „Creșterea traficului, starea catastrofală a drumurilor, termenele din ce în ce mai strânse fac meseria tot mai complicată. Pe vremuri, aveam timp să ne întâlnim între camionagii pentru a mânca ceva. Atmosfera era extraordinară.”

Șoferul își amintește că, în trecut, cursele permiteau și momente de relaxare. „Ajungeam vinerea în Franța sau în Spania și aveam timp să ne bucurăm puțin de plajă înainte să plecăm luni. Astăzi, acest lucru nu mai este posibil dacă vrem să ținem pasul cu concurența.”

Potrivit lui Bernard, timpul a devenit una dintre principalele presiuni asupra șoferilor de camion. „Clientul ne stabilește orele la care trebuie să ajungem pentru descărcare. Dar uneori așteptăm două ore la fața locului! În schimb, dacă ajungem puțin mai târziu, riscăm ca întâlnirea să fie reprogramată.”

El consideră că șoferul ajunge să fie punctul asupra căruia se concentrează toate presiunile: „Șoferul este cureaua de transmisie asupra căreia se exercită toate presiunile!”

Un măcelar a renunțat la meserie și s-a făcut șofer de TIR, în Belgia: „De la înălțime văd tot felul de lucruri, credeți-mă!”
Imagine generată cu AI

„De la înălțimea cabinei mele, văd tot felul de lucruri”

În urmă cu puțin mai mult de zece ani, Bernard a primit un camion nou. Este al zecelea pe care îl conduce de când lucrează la compania de transport Michel. O plăcuță amplasată în spatele parbrizului îi poartă prenumele. „De la înălțimea camionului meu, domin situația. Așa că văd tot felul de lucruri, credeți-mă! De la șoferi care citesc ziarul la volan până la doamne fermecătoare care își expun formele pentru noi, camionagiii!”, povestește amuzat Bernard.

În luna martie, bărbatul a trecut din nou examenul obligatoriu care trebuie efectuat o dată la cinci ani. „Mai întâi, testul medical. Apoi, o săptămână de pregătire actualizată, precum și o inițiere în conducerea economică. Totul a fost în regulă în cazul meu”. Cu toate acestea, Bernard crede că ar putea fi ultimul examen de acest fel pe care îl susține.

„Dar cred totuși că va fi ultima dată și că mă voi retrage peste câțiva ani.”

A fost întotdeauna plătit la timp

Bernard spune că apreciază cultura companiei la care lucrează și faptul că relația dintre angajați și conducere este una apropiată. „Am fost întotdeauna plătit la timp și credeți-mă, nu este cazul peste tot! Patronul, pe care îl numesc Didier, îi cunoaște pe toți șoferii după prenume.”

Bărbatul are și doi nepoți care lucrează în cadrul companiei. „Am și bucuria de a-mi vedea cei doi nepoți, de 26 și 22 de ani, Nathan și Liroy, lucrând în magazin și la încărcare. Ei nu ies pe șosea. Pe vremuri, și soția mea mă însoțea uneori în curse…”

De ce există o criză a șoferilor de camion

Întrebat cum explică lipsa de personal din domeniul transporturilor, Bernard spune că salariul nu ar trebui să fie singurul criteriu pentru alegerea acestei profesii.

„Problema sunt candidații care sunt atrași doar de un salariu bun. Trebuie să iubești cu adevărat această meserie pentru a o practica pe termen lung. Altfel, nu ține drumul, ca să spunem așa…”.

Citește și povestea Lidiei, o tânără de 32 de ani din Spania, care a renunțat la munca de birou pentru a deveni șoferiță de TIR. Astăzi, parcurge 15.000 km pe lună, stă pe drumuri de luni până sâmbătă la volanul TIR-ului de 16 metri lungime și spune că nu regretă deloc alegerea făcută.

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