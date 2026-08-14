Campion european la 100 de metri liber la Paris, în urmă cu doar câteva zile, dar totodată și campion european la 200 de metri liber, titlu pe care l-a obținut astăzi, David Popovici se poate mândri cu faptul că sportul i-a adus în cont foarte mulți ani. Astfel că anii de antrenament au meritat!

Libertatea a făcut un calcul, pentru a afla ce sumă a câștigat marele campion român în ultimii ani, de la stat și de la organizațiile sportive.

Aproximativ 80.000 de euro în 2026. Plus salariul

Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, David Popovici va primi de la statul român, pentru fiecare medalie de aur obținută la Campionatele Europene de la Paris din 2026, 14.000 de euro, bani care provin de la Agenția Națională pentru Sport. Deoarece probele sunt unele olimpice, premiul poate fi dublat, astfel că în contul lui David Popovici ar putea intra până la 28.000 de euro pentru fiecare medalie de aur. Adică un total de 56.000 de euro, pentru că a câștigat atât proba de 100 de metri liber, cât și cea de 200 de metri liber!

Mai mult decât atât, David Popovici mai poate primi încă 7.000 de euro pentru fiecare medalie de aur și de la Dinamo București, clubul sportiv la care este legitimat. Adică un total de 14.000 de euro. La care se adaugă încă 2.000 de euro pentru fiecare titlul european, din partea World Aquatics.

Astfel, pentru cele două medalii pe care le-a obținut, David Popovici poate ajunge să câștige 74.000 de euro! Și, pe lângă acești bani, el mai are și un salariu de 10.000 de euro pe lună la CS Dinamo București.

Iar sportivul a mai primit încă 5.000 de euro din partea European Aquatics pentru că a doborât recordul european.

Și anul 2025 a fost profitabil

Din câte se pare, David Popovici a câștigat mulți bani și în anul 2025, datorită performanțelor sale incredibile din bazinul de înot.

Marele campion român ar fi primit, pentru fiecare medalie de aur obținută la Campionatele Mondiale de Natație din Singapore, la probele de 100 de metri liber și 200 de metri liber, 20.000 de euro de la World Aquatics. Adică un total de 40.000 de euro!

Și, potrivit Legii Sportului, David Popovici a mai primit încă 21.000 de euro de la statul român, dar și 12.000 de euro de la Dinamo București. Pentru fiecare medalie! Adică un total de 66.000 de euro, la care s-a adăugat și salariul lunar de 10.000 de euro primit de la club.

200.000 de euro de la Guvern pentru medaliile din 2024

În anul 2024, David Popovici a primit 200.000 de euro de la Guvernul României, pentru cele două medalii pe care le-a obținut la Jocurile Olimpice de la Paris: 140.000 de euro pentru aur și 60.000 de euro pentru bronz. Pentru aceleași performanțe, CS Dinamo l-a premiat cu încă 100.000 de euro: 70.000 de euro pentru medalia de aur și 30.000 de euro pentru medalia de bronz.

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Tot în anul 2024, David Popovici a mai primit 15.000 de euro de la Guvernul României și 7.500 de euro de la CS Dinamo, pentru cele două medalii de aur obținute la Campionatele Europene de la Belgrad. Și încă 4.000 de euro de la Liga Europeană de Nataţie (LEN).

David Popovici a mai primit încă 40.000 de euro, din septembrie 2024 până în decembrie 2024, de la CS Dinamo, acolo unde are un salariu lunar de 10.000 de euro. Înainte de această perioadă, David Popovici a avut, începând cu anul 2021, un salariu lunar de 7.000 de euro. Adică un total de 252.000 de euro, până să i se modifice salariul.

A câștigat mulți bani și în 2022

Un an la fel de bun pentru David Popovici a fost și 2022, când a participat la Campionatele Mondiale de la Budapesta, Campionatele Europene de la Roma, dar și Campionatele Mondiale de Natație de la Melbourne, în bazin scurt.

Guvernul român i-a oferit atunci 200.000 de euro pentru pregătire, din fondul de rezervă, dar și 46.000 de euro pentru cele două medalii de aur obținute la Budapesta și 15.000 de euro pentru cele două medalii de aur obținute la Roma.

CS Dinamo l-a premiat pe David Popovici, în anul 2022, cu 23.000 de euro pentru cele două medalii de aur obținute la Campionatele Mondiale și cu 7.500 de euro pentru medaliile de aur de la Campionatele Europene.

În același an, Federația Internațională de Natație (FINA) l-a premiat pe David Popovici cu 40.000 de euro pentru cele două medalii de aur obținute la Campionatele Mondiale de la Budapesta, iar Liga Europeană de Nataţie (LEN) i-a oferit 4.000 de euro pentru cele două medalii de aur de la Campionatele Europene de la Roma și încă 10.000 de euro pentru că a stabilit un record mondial. Sportivul român a primit și 8.000 de euro de la World Aquatics, pentru medalia de argint obținută la Campionatele Mondiale de Natație de la Melbourne, în bazin scurt.

Peste 1.400.000 de euro de la organizațiile sportive și de la stat

Cu un an mai devreme, în 2021, David Popovici a primit 25.000 de euro de la Liga Europeană de Nataţie (LEN), pentru medalia de aur obținută la Campionatele Europene în bazin scurt de la Kazan, și 15.000 de euro drept bursă de formare (Trofeul Piotr Nurowski).

Tot în anul 2021, pe vremea când avea doar 16 ani, David Popovici a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care ar fi trebuit să aibă loc în anul 2020, dar au fost reprogramate din cauza pandemiei de COVID-19. Acolo, el a terminat proba de 200 de metri liber pe locul 4, iar Guvernul României l-a premiat cu 56.000 de euro pentru această performanță.

Pe lângă toate aceste sume amintite mai sus, se adaugă indemnizațiile lunare pentru pregătire, care sunt plătite de către COSR, MTS, FR Natație și Pentatlon Modern și care se ridică la aproximativ 8.000 de lei lunar.

Astfel, potrivit sumelor calculate de Libertatea, David Popovici a câștigat în ultimii ani, de la stat și de la organizațiile sportive, peste 1.400.000 de euro.

Iar la aceste sume se adaugă și banii obținuți din diferite contracte private, precum cele cu UiPath, Arena, Raiffeisen Bank, Orange, Edenia, Liziera de Lac, Omega și Porsche Romania!

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