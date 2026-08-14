Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a propus un set de reforme urgente reunite sub un „Pact pentru Energie”, structurat în cinci măsuri concrete pentru redresarea sistemului național. În acest context, a anunțat schimbări pentru prosumatori.

„Avem nevoie de reglementări care să reducă dezechilibrele din sistem. Noile capacități fotovoltaice să poată fi dezvoltate doar împreună cu soluții de stocare. Stabilind reguli clare, vom influența deciziile de investiții.

Prosumatorii existenți trebuie stimulați să își crească autoconsumul și să investească în baterii. Avem peste 350.000 de prosumatori. Doar o treime au baterii de stocare. Un sistem de tarifare dinamic și cofinanțarea instalării de baterii va crește rapid numărul celor care-și vor completa sistemul. Acestea sunt elementele de bază ale unui Pact pentru Energie. Toate aceste măsuri duc la un sistem energetic mai echilibrat, mai predictibil și mai eficient, cu costuri cât mai mici pentru cetățeni și companii”, a transmis Ilie Bolojan, vineri.

Ilie Bolojan a scris în continuare faptul că aceste lucruri nu pot fi rezolvate într-un an și nici printr-o singură decizie, fiind nevoie de continuitate și de responsabilitate, indiferent cine conduce Guvernul.

„Nu putem rezolva aceste lucruri într-un an și nici printr-o singură decizie. Este nevoie de continuitate și de responsabilitate, indiferent cine conduce Guvernul. În această toamnă trebuie să discutăm serios despre acest pact pentru energie. Este mai puțin important cine propune o soluție. Important este să o punem în practică. Avem nevoie de reguli bune, investiții realizate și energie sigură pentru România”, a conchis acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE