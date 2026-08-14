Anunțul oficial al CFR Cluj

„Bine ai revenit, Marius Șumudică! Începând de astăzi, Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre! În primul său mandat la CFR Cluj, Marius Șumudică a condus echipa în 15 partide, obținând 9 victorii și contribuind la calificarea în grupele UEFA Conference League.

De-a lungul carierei sale, tehnicianul a mai antrenat echipe precum Rapid, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed, Al-Shabab, dar și Astra Giurgiu, echipă alături de care a câștigat titlul de campion al României. Mister, îți urăm mult succes și cât mai multe realizări pe banca echipei noastre!”

Șumudică revine în Gruia fără obiectiv oficial

Marius Șumudică a confirmat că a acceptat rapid oferta echipei din Gruia: „Sunt un angajat al clubului. Și am căzut de acord că e momentul să reîncep treaba. Am semnat până la anul în vară. Nu pot spune eu salariul. Contractul e până la vară. La vară discutăm. Vedem ce se întâmplă în acest an. Îmi era dor să revin în iarbă, îmi place. Mă duc la treabă! Dimineață m-au sunat, am stat de vorbă, am ajuns la un numitor comun și sper să ajung cât mai repede.”

Noua sa misiune începe într-o perioadă dificilă pentru CFR Cluj. Clubul a solicitat recent intrarea în insolvență, iar antrenorului nu i s-a impus un obiectiv oficial. „Azi nu am timp să ajung la antrenament. Mâine ne deplasăm la Arad pentru meciul cu Corvinul”, a mai declarat Șumudică, subliniind că este pregătit să se implice imediat.

Revenire cu mize mari

Aceasta nu este prima experiență a lui Șumudică pe banca tehnică a CFR Cluj. În precedentul său mandat, antrenorul a avut un parcurs de succes în debut, dar colaborarea s-a încheiat brusc. De această dată, scopul său principal pare să fie stabilizarea echipei pe fondul problemelor financiare ale clubului.

Cu o carieră ce include succese notabile, precum câștigarea campionatului cu Astra Giurgiu, Marius Șumudică va încerca să readucă formația clujeană pe linia de plutire. Rămâne de văzut cum va gestiona această provocare, mai ales în contextul economic dificil al clubului.

Numirea lui Șumudică aduce speranțe pentru suporterii CFR Cluj, care așteaptă ca echipa să își recapete locul fruntaș în fotbalul românesc, chiar și în condițiile unui buget restrâns.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE