Bogdan Fezi este arhitect, cu o experiență de proiectare de aproape 30 de ani în România și Franța, cu studii de arhitectură în România, Marea Britanie și Franța, cu un doctorat în arhitectură la Universitatea Paris 8, abilitat să conducă doctorate, profesor universitar la UAUIM, vicepreședinte al Filialei București a Ordinului Arhitecților din România (OAR).

Întrebarea de pe buzele tuturor: mai putem face ceva ca Bucureștiul să (re)devină un oraș decent, dacă nu chiar un reper european?

Bogdan Fezi: M-am născut în București iar experiențele mele ca arhitect în străinătate, în Marea Britanie sau Franța, m-au făcut să fiu și mai atașat de orașul meu natal. După un lung proces de asimilare a modelelor europene, capitala României a ajuns ca, în anul 1934, să fie considerată printre singurele orașe din lume care realizau o adevărată „știință comunală” și, în 1939, să primească medalii de aur și marile premii internaționale.

Sunt convins că Bucureștiul poate redeveni un reper european. Pentru aceasta trebuie să punem în aplicare mecanismele necesare care să permită, din nou, ca energia locuitorilor și capacitatea profesioniștilor să își spună cuvântul.

Să vorbim atunci despre acele mecanisme… Care este prioritatea numărul 1 a arhitecților din București?

Bogdan Fezi: Anul trecut am făcut un sondaj printre membrii din Filiala București a Ordinului Arhitecților din România, iar prioritatea numărul unu pentru arhitecți este cât se poate de legitimă: certificatele de urbanism și restul actelor administrative trebuie să fie emise la timp de către autorități. Conform legii ar trebui să existe, ca în multe țări europene, așa-numitul „acord unic”, adică proiectul ar trebui depus la primărie și, pe baza acestuia, se emite autorizația de construire. În practică, există o mulțime de alți pași birocratici care pornesc de la obținerea certificatului de urbanism de construire, alergarea după avize de la o mulțime de instituții și, în final, obținerea autorizației de construire.

„Nu există niciun «ghișeu unic» real la București. Obținerea actelor de urbanism poate să dureze între 1 și 2 ani, deși legea prevede câteva luni”.

Fiecare primar, inclusiv Nicușor Dan, a vorbit despre ghișeul unic și informatizare. Cât timp durează obținerea actelor de urbanism?

Bogdan Fezi: Nu există niciun „ghișeu unic” real. La București, acest parcurs epuizant poate să dureze între 1 și 2 ani, deși legea prevede câteva luni. Dacă mai este necesară și realizarea unui Plan Urbanistic Zonal, fie el și fără derogări, proiectul este practic blocat ani de zile. Spre comparație, în majoritatea țărilor europene acest termen de autorizare nu depășește 2 până la 3 luni. Deși ne aflăm în Uniunea Europeană, Capitala se află chiar și în urma eficienței administrative pe care Bucureștiul o avea în urmă cu 100 de ani.

Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem în urma eficienței de acum 100 de ani”

Ați pomenit mai sus de PUZ. Dar care mai e situația Planului Urbanistic General, unul din pilonii și marea promisiune a mandatului edilului Nicușor Dan pentru a stăvili haosul din dezvoltarea imobiliară?

Bogdan Fezi: Revin puțin la sondajului de anul trecut făcut printre arhitecți, unde următoarele priorități erau: finalizarea Planul Urbanistic General, digitalizarea procedurilor și standardizarea acestora, dialogul cu primăriile, realizarea de concursuri de arhitectură și nu de licitații cu prețul cel mai mic pentru proiectare. După cum se poate observa, aceste deziderate nu sunt un privilegiu pentru arhitecți ci sunt în folosul întregului oraș.

Planul Urbanistic General continuă să rămână neactualizat, iar situația este cu atât mai gravă cu cât el are 26 de ani vechime deși, conform legii, el ar fi trebuit înnoit după cel mult 10 ani. Bucureștiul este în urma propriei sale istorii pentru că, la începutul secolului XX, planurile de sistematizare se actualizau la circa 15 ani. La ora actuală, rapiditatea indusă de schimbările tehnologice face ca, la nivelul unor capitale europene, timpul necesar elaborării unei actualizări totale să fie de la 2 la 4 ani, iar pentru modificările minore, de circa 6 luni.

Cetățenii trebuie să fie informați că datorită acestui blocaj urbanistic, ei trăiesc într-un oraș cu un trafic blocat și lipsit de dotări esențiale.

Care sunt pașii pentru rezolvarea blocajului administrativ din Capitală? Ce a făcut până acum Ordinul Arhitecților pentru asta?

Bogdan Fezi: Trebuie spus că Filiala București a Ordinului Arhitecților din România are o mare expertiză tehnică care este pusă la dispoziția primarilor, deoarece ea reunește în jur de 40% dintre arhitecții din țară.

Un prim pas a fost cel al scrisorilor, al audiențelor și apoi al apelurilor publice pe care le-am făcut pentru rezolvarea blocajului administrativ din Capitală și pentru finalizarea Planului Urbanistic General.

Există anumite progrese în ceea ce privește dialogul. Mai mulți primari bucureșteni au început să participe la invitațiile Ordinului, începând de la cele 14 podcasturi video realizate cu candidații la funcțiile de primar și până la participările primarilor și ale personalităților din administrație la cele două ediții ale Summitului Capitalelor Europene.

Care au fost rezultatele efective ale acestor dialoguri cu administrația?

Bogdan Fezi: Există progrese, dar nu la nivelul pe care ni-l dorim. Unele primării au înțeles importanța lansării de concursuri de arhitectură, nu de licitații cu prețul cel mai mic pentru proiectare. Dintre cele mai recente menționez concursul pentru parcul Kiseleff sau cel pentru bulevardul Magheru.

Una dintre primăriile bucureștene intenționează ca, din acest an, certificatul de urbanism de informare să fie furnizat imediat, deoarece instituția și-a încărcat o bază de date cu informațiile necesare.

Au fost reluate discuțiile legate de Planul Urbanistic General, dar rămâne inacceptabil ca Bucureștiul să nu poată actualiza acest document timp de 26 de ani.

Deci ceea ce s-a făcut nu a dus la rezultatele așteptate.

Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem în urma eficienței de acum 100 de ani”

Înțeleg, deci, că acest blocaj continuă și că de el depinde funcționarea întregii Capitale. Ce alte soluții există pentru ca să convingeți autoritățile?

Bogdan Fezi: Ordinul Arhitecților din România beneficiază de o prerogativă legală pe care nu a folosit-o încă: reprezintă interesele membrilor săi în fața autorităților. Altfel spus, Ordinul Arhitecților poate să fie parte în acțiuni juridice colective alături de membrii săi. Atunci când dialogul nu dă roade și când soluțiile de eficientizare nu sunt implementate de către diferitele autorități publice, trebuie protejate juridic interesele legitime ale arhitecților, ale locuitorilor și ale orașului.

Dacă ar fi să identificați o singură problemă majoră pentru arhitectul român, care ar fi aceea?

Bogdan Fezi: Se vorbește mult despre arhitectură și prea puțin despre arhitecți. De buna funcționare a profesiei de arhitect depind casele și orașele în care trăim. Arhitectura este una dintre cele mai reglementate profesii din România și din lume. Dreptul de semnătură pentru proiecte se obține de către arhitecți după 6 ani de studii și minim 2 ani de stagiatură.

Nu există nicio obligație legală ca în firmele de arhitectură să existe vreun arhitect. În România sunt 12.000 de arhitecți și 172.000 de firme de arhitectură”

Cu toate acestea, ne aflăm într-o situație absurdă: conform legii actuale nu există nicio obligație legală ca în firmele de arhitectură să existe vreun arhitect, fie el asociat sau angajat. Practic, oricine își poate înființa o firmă de arhitectură și astfel poate semna contracte de arhitectură. Cu toate că există obligația ca proiectele să fie semnate de arhitecți, lipsa unui control al firmelor face ca o parte dintre proiecte să fie realizate fără o implicare reală a arhitecților, fără o răspundere profesională și uneori cu așa-numita semnătură de complezență.

În România sunt 12.000 de arhitecți și 172.000 de firme de arhitectură. În cele mai multe țări europene, firmele de arhitectură au majoritatea asociaților arhitecți. La fel este în România în cazul experților contabili, iar pentru firmele de avocatură, practicieni în insolvență și notari, trebuie ca toți asociații să fie profesioniști din domeniul respectiv.

Am trimis anul trecut un amendament legislativ în Senat care prevede ca majoritatea acțiunilor și conducerea firmelor de arhitectură să fie deținute de arhitecți

Dar dumneavoastră, Ordinul Arhitecților, ce ați făcut în tot acest timp pentru remedierea acestei situații în care firmele de arhitectură nu au arhitecți?

Bogdan Fezi: Pentru rezolvarea acestei disfuncții grave, prin Filiala București, am trimis anul trecut un amendament legislativ în Senat care prevede ca majoritatea acțiunilor din firmelor de arhitectură să fie deținute de arhitecți și conducerea să fie în majoritate dintre arhitecți.

Mai avem o urgență națională pentru care am realizat mai multe dezbateri cu autoritățile competente. România riscă să piardă un miliard de euro din PNRR, dacă în Camera Deputaților nu se votează, în această lună, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Blocat de trei ani în Parlament, acest complex proiect legislativ este direct legat de îndeplinirea jalonului european din luna august.

În concluzie, sunt convins că Bucureștiul poate redeveni un reper european. Pentru aceasta trebuie să punem în aplicare mecanismele necesare, pe care le aveam acum 100 de ani: PUG-ul finalizat, concursurile de arhitectură, instumente legale pentru dezvoltarea de noi cartiere. Acestea vor permite, din nou, ca energia locuitorilor și capacitatea profesioniștilor să își spună cuvântul.

Bogdan Fezi este arhitect, cu o experiență de proiectare de aproape 30 de ani în România și Franța, cu studii de arhitectură în România, Marea Britanie și Franța, cu un doctorat în arhitectură la Universitatea Paris 8, abilitat să conducă doctorate, profesor universitar la UAUIM, vicepreședinte al Filialei București a Ordinului Arhitecților din România (OAR).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Bucăți metalice care par a proveni de la un obiect aerian neidentificat, găsite pe plajă în Eforie Nord. Garda de Coastă a asigurat perimetrul
Știri România 15:56
Bucăți metalice care par a proveni de la un obiect aerian neidentificat, găsite pe plajă în Eforie Nord. Garda de Coastă a asigurat perimetrul
Cum se depune Declarația unică 2026: cine trebuie să depună formularul 212
Știri România 15:31
Cum se depune Declarația unică 2026: cine trebuie să depună formularul 212
Parteneri
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Adevarul.ro
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”
Fanatik.ro
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Imagini din casa de lux în care Andreea Bălan locuiește cu Victor Cornea. Vila are piscină, grădină uriașă și studio de înregistrări
Stiri Mondene 16:01
Imagini din casa de lux în care Andreea Bălan locuiește cu Victor Cornea. Vila are piscină, grădină uriașă și studio de înregistrări
Liliana Ștefan, mama copiilor lui Dan Bittman, decizie radicală după despărțirea de artist. Ce meserie practică acum
Stiri Mondene 14:00
Liliana Ștefan, mama copiilor lui Dan Bittman, decizie radicală după despărțirea de artist. Ce meserie practică acum
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
ObservatorNews.ro
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Mediafax.ro
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Sorin Grindeanu a izbucnit la adresa lui Ilie Bolojan din cauza reactoarelor de la Doicești: „Să rămână în limitele date de Constituție”
Politică 13:49
Sorin Grindeanu a izbucnit la adresa lui Ilie Bolojan din cauza reactoarelor de la Doicești: „Să rămână în limitele date de Constituție”
Peste jumătate dintre români cer un nou Guvern, iar 40% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Politică 13:26
Peste jumătate dintre români cer un nou Guvern, iar 40% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Fanatik.ro
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)