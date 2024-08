Interviu de la Auschwitz despre Ziua Europeană a Comemorării Holocaustului Romilor: „Trebuie să existe o istorie autentică, cu care să putem educa următoarele generații”

Cu prilejul comemorării Holocaustului Romilor pe 2 august, la Auschwitz-Birkenau a avut loc o comemorare a victimelor genocidului care și-au pierdut viața în lagărele de concentrare. Am stat de vorbă cu Tímea Junghaus, directoarea executivă a ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture) – Institutul European al Romilor pentru Artă și Cultură, ca să înțelegem mai bine de ce e important ca viitoarele generații să cunoască istoria și să învețe din ea.