INTERVIU | Medicul lui Benjamin Netanyahu spune că Israelul vaccinează și noaptea

La 73 de ani, Herman Berkovits, care s-a născut la Târgu Lăpuș, în județul Maramureș, spune că abia așteaptă ca procesul de vaccinare din Israel să se termine, la finalul lunii martie, pentru a putea vizita din nou România.

„Nu voi uita că m-am născut în România și am făcut facultatea la Cluj. Îmi place Bucureștiul, acolo am mulți prieteni și abia aștept să revin, dar și în satul meu natal. În România am cunoscut mulți miniștri, numai că acolo se schimbă foarte des. Toți dispar și totul rămâne în aer”, a declarat doctorul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, într-un interviu pentru Libertatea.

Doctorul de origine română Herman Berkovits administrându-i premierului israelian Benjamin Netanyahu a doua doză de vaccin Pfizer, pe 9 ianuarie. Foto: Profimedia

– Libertatea: Ce procent din populația Israelului s-a vaccinat până acum?

– 21% din populația Israelului este vaccinată, de azi s-a început rapelul (aplicarea celei de-a doua doze de vaccin – n.r.) și se începe vaccinarea cadrelor didactice. Sunt peste 1,8 milioane de oameni care s-au vaccinat până azi dimineață (n.red. – 10 ianuarie), îmi închipui că deja acum ne apropiem de două milioane.

– În cât timp?

– În trei săptămâni. În urmă cu exact trei săptămâni, i-am dat primul vaccin premierului Netanyahu și ieri seară (n.red. – pe 9 ianuarie) i-am dat vaccinul numărul doi. Și acum au început să vaccineze restul populației cu vaccinul numărul doi. La noi, nu există să nu avem vaccin pentru cineva care deja a primit primul vaccin.

Vreau să vă spun că se programează să se vaccineze și noaptea, și ziua, să se ajungă până la 200.000 de vaccinări în fiecare zi. Norocul nostru este că suntem bine organizați. Herman Berkovits:

– Și se speră ca întregul proces de vaccinare să se finalizeze când?

– În luna martie. Hai să spunem sfârșitul lunii martie. Noi avem o sărbătoare, Pesahul, care este Paștele israelian, iar premierul vrea că până atunci să finalizăm vaccinarea. În martie ar trebui să avem aproximativ 5 milioane de persoane vaccinate. Nu uitați însă că 25%-30% sunt copii, care nu au voie să primească vaccin.

În fiecare săptămână, vom primi aproximativ 700.000 de doze de vaccin de la Pfizer. Dar vom avea și 6 milioane de doze de la Moderna, deja au ajuns primele 100.000, pentru a vaccina persoanele cu dizabilități, acasă la ele. Avem contract și cu Astra. Vom avea vaccinuri în plus și este programat să dăm și la palestinieni. Herman Berkovits:



„La noi nu există să aruncăm doze”

– Dar cum a reușit Israel să primească asemenea cantități de vaccin?

– Premierul a simțit că trebuie să avem vaccin și a avut legături de luni bune cu toate marile fabrici. Are legături și cu Moderna, și cu AstraZeneca, cu toată lumea. Pfizer a văzut însă că la noi nu doar că se cumpără vaccinul, dar știm să și dăm acest vaccin.

Medicul de origine română Herman Berkovits

– Mai exact…

– La noi, în Israel, sistemul de sănătate este digitalizat. La noi nu există să aruncăm doze. La noi se dă exact ceea ce trebuie dat. Și dacă rămân anumite doze, se dau imediat prin aplicație la toată lumea. Nu există la noi să se arunce o doză atât de scumpă din toate punctele de vedere.

5 milioane de doze Pfizer a primit Israel în total, incluzând cele 700.000 venite pe 10 ianuarie.



„În România, vaccinarea nu merge cum trebuie”

– Domnule doctor, ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă în România cu vaccinarea?

– Văd că în România, din păcate, nu merge vaccinarea cum trebuie.

– Care să fie explicația?

– Vă spun de ce. Eu cred că nu aveți destule vaccinuri, nu este bine organizat. Doamne, iartă-mă! Este mai scump acum vaccinul, nu în bani, este așa de important acest vaccin… La noi nu se aruncă o doză! În cele 5 zile (n.r. – termenul de valabilitate după ce vaccinul este scos din frigider) noi facem programări. Noi programăm la policlinici, lumea se programează, prin aplicație, prin telefoane. Și se formează cozi.

– Revin la întrebare, de ce considerați că nu merge cum ar trebui vaccinarea în România?

– Eu nu mă amestec în treburile României, eu mă feresc să critic, pentru că îmi închipui că și în România se încearcă să se facă tot ce se poate și știți că relațiile dintre Israel și România sunt foarte apropiate…

– De acord, dar eu vă întreb în calitate de specialist. Totuși, ce anume lipsește României?

– Lipsesc vaccinurile și organizarea. Și eu am senzația, cel puțin după statistici, am văzut că în România 70% din populație se împotrivește vaccinului. Este ceva de neînchipuit. La noi, în Israel, în perioada cea mai proastă, se împotriveau numai 25%. Cred că în România a fost invers.

9 milioane de locuitori numără Israel, țară care a vaccinat în trei săptămâni 1,8 milioane de oameni

România a vaccinat sub 1% din populație

România a vaccinat 125.000 de persoane, la două săptămâni de la debutul campaniei. Țara noastră are o medie de aproape 8.000 de vaccinări pe zi, în prima etapă, cea în care sunt incluse cadrele medicale.

Conform coordonatorului campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, România ar putea începe etapa a doua a vaccinării după 15 ianuarie. Atunci vor fi incluse persoanele cu grad ridicat de risc și lucrătorii din domeniile esențiale.

A treia etapă, care prevede vaccinarea populației generale, este programată pentru începutul lunii aprilie.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat marți, 5 ianuarie, că din cele peste 64.000 de doze primite până la acea dată de România, 87 de doze au fost risipite.

