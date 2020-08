Interviu cu mama Mariei, românca de 16 ani bătută crunt lângă Madrid: „I-a explodat o venă în creier, a stat opt ore în operație”. Incredibilul motiv al agresiunii

La începutul lunii iulie, o româncă de etnie romă în vârstă de 16 ani a căzut victimă unei bande de minori într-un incident violent petrecut în apropiere de Madrid și relatat pe larg de presa iberică, inclusiv de prestigiosul ”El Pais”.

Nu este primul caz în care agresiunea gratuită și de o violență extremă are ca țintă un român. În aprilie 2019, Libertatea a descris în ciclul de articole ”În căutarea lui Gică” (primele articole aici și aici), cum a fost omorât ”pentru distracție” de către un grup de adolescenți, în orașul suedez Huskvarna, românul Gheorghe Hortolomei Lupu.

Mama lucrează la un salon de coafură, dar și cu oficialitățile spaniole pentru ajutorarea romilor

Maria, stânga, și Daniela Radu

În iulie 2020, Maria a fost atacată într-un parc din localitatea Meco, la 40 km de capitală, fiind lovită în cap și călcată cu bicicletele de o gașcă de adolescenți, care au și filmat momentele respective. ”Agresorii obișnuiesc să urce pe Instagram filmulețele pentru a-și crește astfel faima în regiune”, au susținut jurnalele spaniole.

Daniela Radu e mama fetei bătute. Divorțată, ea mai are încă doi copii, o fată de 15 ani și un băiat de 7 ani. Daniela deține un salon de coafură, dar lucrează și cu Ministerul de Interne spaniol ca traducător din limba romă în diferite cazuri care implică cetățeni din etnia sa.

Recomandări Întrebarea la care toată lumea vrea un răspuns: Cât timp suntem imuni după ce ne-am vindecat de COVID-19?

Vorbește prin ce a trecut fiica sa, rămasă cu sechele și aflată în continuare sub supraveghere medicală.

”Un puști de 12 ani din Nigeria a lovit-o cu antebrațul peste ceafă”

– Cum s-au derulat evenimentele, doamna Radu?

– Ținta era, de fapt, fata cea mică. Are peste 5.000 de urmăritori pe Instagram, iar asta i-a incitat pe agresori. Toți cei trei copii ai mei plecaseră împreună de la salon, dar cea mare a luat-o un pic înainte.

Și la un moment dat a fost abordată din senin, au întrebat-o unde e soră-sa, o numeau ”curvă”, au început s-o șicaneze, s-o agreseze și, finalmente, s-o bată. Un puști de 12 ani din Nigeria a și lovit-o cu antebrațul peste ceafă. Daniela Radu, mama Mariei:

– A fost momentul în care s-a prăbușit?

– Nu. A scăpat în primă fază, dar apoi au început s-o alerge vreo 15-20 de tineri, iar patru fete au luat-o din nou la bătaie. A primit un picior în cap, a căzut în genunchi și nu-și mai amintește nimic din acel moment. A ridicat-o o femeie care trecea ocazional pe stradă, coincidență, soția unui român.

Recomandări România a trecut de un nou prag la numărul de cazuri de COVID-19

Rănile imediat după agresiune

Banda se numește „Mucoșii” în limba română. Fetele au mai primit amenințări înainte, cea mare a trecut prin destule episoade de bullying. Îi spuneau că e slăbănoagă, anorexică. E însă perfect normală. Are 49 kilograme și 1,63 metri, iar dacă o vezi cum mănâncă nu-ți mai vine s-o faci anorexică. Daniela Radu, mama Mariei:

„Zile în șir n-am ieșit din rugăciune”

– Există probe video ale participării fiecărui agresor?

– Există și înregistrări ale incidentului, capturate de Poliție din telefoanele agresorilor. Eu însă nu am acces deocamdată la ele, ancheta e încă în derulare, spre finalizare. Dar știm aceste elemente din diferite surse. Au fost identificați și cei șapte tineri care au atacat-o.

Rănile imediat după agresiune

Doi sunt peste 14 ani și au fost consemnați în arest la domiciliu sub supravegherea părinților, iar ceilalți cinci au sub 14 ani, nu răspund penal, dar vor trebui să suporte consecințe civile, inclusiv plata serviciilor medicale pentru salvarea fiicei mele. Daniela Radu, mama Mariei:

– Ce leziuni a avut Maria?

– Ea s-a născut cu o malformație la creier: artera nu comunica prin vasele capilare cu vena. Dar se poate trăi cu așa ceva. Când au lovit-o, a crescut însă presiunea arterială și i-a explodat o venă în creier. I-a produs un edem cerebral, o comoție, o hemoragie. Medicii au trebuit să intervină pentru a reconstrui acea venă. Operația a durat circa opt ore. Au fost zile la rând în care n-am ieșit din rugăciune. Nu știu cum de nu m-am sinucis!

Recomandări Înainte de COVID, au fost OZN-urile. După 19 ani, sătenii din Năneşti îşi amintesc perfect noaptea când o apariţie misterioasă a oprit curentul: „Ne-au scanat şi au plecat!”

Medicii au trebuit să intervină pentru a reconstrui vena

Fata are afectat ochiul drept, nu poate să citească. Edemul nu e încă total absorbit. Se confruntă cu probleme de concentrare și e foarte nervoasă. Urmează un tratament cu cortizon pentru a preîntâmpina un eventual atac epileptic. Daniela Radu, mama Mariei:

– Face terapie?

– Da, merge la psiholog de două ori pe săptămână, dar încă nu are încredere să se deschidă în fața medicului.

„Unul dintre agresori e nepotul primarului din Meco”

– Copiii se cunoșteau între ei?

– N-o să vă vină să credeți: cu o săptămână înainte de incident, am serbat la mine în curte ziua fetei celei mici, au fost 19 invitați, între care și două dintre agresoare! Cu alții dintre cei șapte, Maria era colegă de liceu. Oricum, am mutat-o deja de acolo. Iar una dintre cele care au bătut-o e pe jumătate româncă! Incredibil! Inclusiv nepotul primarului din Meco s-a aflat în banda respectivă! E un caz foarte amplu și neobișnuit.

Maria în spital



Am apucat să discut la telefon chiar cu una dintre fetele din gașcă, prin taică-su, un peruan. Am vrut să aflu de ce a procedat așa. Știți ce mi-a răspuns? ”Păi, dacă ne lua la mișto?! Am întrebat-o de soră-sa și ea nu răspundea. Daniela Radu, mama Mariei:

– În ce stadiu se află ancheta?

– Mi-am luat doi avocați, un penalist și altul specializat pe civil. Cred că procesul ar trebui să înceapă în scurt timp. Ei mi-au spus că la mijloc e vorba despre cel puțin două milioane de euro, costul operației, tratamentele și compensațiile de rigoare.