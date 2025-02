Rețeaua de propagandă

Cercetătorii de la organizația americană NewsGuard și publicația germană Correctiv au dezvăluit că Dougan ar fi orchestrat o campanie de dezinformare care vizează alegerile germane în favoarea Kremlinului.

What REALLY happened at the #Mariupol Drama #Theatre? I take you INSIDE with TWO sad old ladies held hostage there and tell you EVERYTHING. Don't believe #MSM #lies and #misinformation . Thanks allowing the truth, @elonmusk because #Ukraine️ and #CIA don't want people to know. pic.twitter.com/iCCep9x1am — John Mark Dougan (@RealBadVolf) June 2, 2023

Anchetatorii susțin că Dougan a folosit aproximativ 100 de site-uri false de știri germane, generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceste platforme ar fi promovat conținut anti-imigrație și eurosceptic, favorabil partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Tactici similare cu cele din SUA

McKenzie Sadeghi, analistă la NewsGuard, a declarat pentru AFP: „Dougan reciclează în Germania aceleași tactici pe care le-a folosit în campania de dezinformare din timpul alegerilor americane”. Ea a adăugat că „Cazul lui Dougan demonstrează că Kremlinul folosește tot mai mult cetățeni neruși și fugari occidentali pentru a difuza propagandă, ascunzându-și implicarea directă”.

Știri false și atacuri la adresa politicienilor

Una dintre știrile false răspândite de rețeaua lui Dougan susținea că Germania plănuiește să aducă 1,9 milioane de muncitori kenyeni în țară. Această informație a fost distribuită pe scară largă pe site-uri de știri africane.

I agreed to this CBS @60Minutes interview with @Ceciliavega in good faith, expecting tough but fair questions. What I got instead was a premeditated smear job—a bad-faith ambush interview filled with loaded accusations, guilt by association, straw man attacks, and blatant… pic.twitter.com/c9XcsosWEv — John Mark Dougan (@RealBadVolf) February 8, 2025

De asemenea, rețeaua a încercat să discrediteze politicieni germani, inclusiv pe Robert Habeck și Claudia Roth, prin intermediul unor acuzații false de agresiune sexuală și a unui presupus scandal de corupție la Muzeul de Artă Gemäldegalerie din Berlin.

Reacția lui Dougan

Contactat de NewsGuard, Dougan a negat acuzațiile, considerându-le „inventate”. El a declarat: „În realitate, cred că Guvernul rus este mai degrabă inutil la orice, este o bandă de birocrați idioți care nu fac nicodată nimic. Deci, nu știu de ce toată lumea crede că lucrez pentru ei”.

În ciuda negărilor lui Dougan, documente ale serviciilor secrete europene citate de The Washington Post îl descriu ca fiind un propagandist al Kremlinului, plătit direct de serviciile militare ruse de informații (GRU).

Mai multe surse, inclusiv Microsoft și colectivul rusofon de luptă împotriva dezinformării Projet Gnida, susțin implicarea lui Dougan în operațiunea rusă de propagandă Storm-1516.

Alex Liberty de la Projet Gnida a confirmat pentru AFP: „John Dougan joacă rolul de figură de prim-plan în această operațiune”.

Aceste acuzații ridică întrebări serioase cu privire la amploarea și sofisticarea operațiunilor de dezinformare rusești în contextul alegerilor europene. Autoritățile și experții în securitate cibernetică rămân vigilenți în fața acestor amenințări la adresa proceselor democratice.

