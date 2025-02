„Deoarece se întâmplă ce știam de mult și bine, că Rusia nici gând să vrea pace, Trump face acum Ucraina și pe Zelenski cum îi vine la gură. Ce urmărește? Să poată spune că el a vrut să aducă pacea, dar Zelenski nu și nu, prin urmare Statele Unite nu mai dau niciun cent și niciun cartuș Ucrainei – să „fuck” ce vrea cu ea Putin”, a scris CTP în editorialul de pe Facebook.

El a făcut o trecere în revistă despre istoria relațiilor americano-române înainte de Al Doilea Război Mondial și până în 2001.

„În toamna lui 2001, nu aveam nicio perspectivă să fim primiți în NATO. Totul a devenit posibil prin cei aproape 3000 de morți în atentatele din 11 septembrie de la World Trade Center. Peste noapte, administrația Bush a decis că are nevoie de un flanc estic întărit în Europa, dată fiind agresiunea antiamericană pornită din Orientul Mijlociu. Așa am ajuns în NATO, practic, într-un an. De asta există scutul de la Deveselu și baza de la Kogălniceanu”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul se teme însă că SUA, condusă de Donald Trump, poate abandona și Ucraina, și Europa, iar România nu înseamnă nimic pentru liderul de la Casa Albă, susține CTP.

„Trump vrea acum un aranjament cu Putin, fiind dispus să abandoneze atât Ucraina cât și Europa. Vrea de asemenea, cu ajutorul Israelului, să pună Iranul într-o defensivă înghețată. După care, își poate vedea de încăierarea care îl interesează, cu China. În aceste condiții, România înseamnă pentru SUA ce a însemnat dintotdeauna, adică aproape nimic. Și trebuie să fii bătut bine în cap ca să-ți închipui că Trump vrea să fie Georgescu președintele României, că-i place de el, și după aia o să curgă peste noi râuri de lapte și miere din America”, a mai scris jurnalistul.

În concluzie, CTP a transmis că viitorul României este legat de Europa, nu de Statele Unite, și a respins ideea că Trump are vreun interes real pentru România.

„Uniunea Europeană, în schimb, a primit o Românie care n-avea ce căuta acolo și de 20 de ani susține, cu foarte mulți bani și asistență, dezvoltarea și civilizarea acestui popor. […] Iată de ce speranța României este Europa”, a conchis el.

Trump i-a cerut lui Zelenski să se mişte repede sau nu va mai avea o ţară

Afirmațiile lui Cristian Tudor Popescu au venit după ce preşedintele american Donald Trump şi-a înăsprit atacul la adresa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, numindu-l un dictator.

De asemenea, în contextul în care Trump a discutat doar cu Putin despre pacea din Ucraina, Trump l-a sfătuit pe Zelenski „să se mişte rapid”, altfel riscă să piardă ţara.

„Un dictator fără alegeri, Zelenski ar face bine să se mişte repede sau nu va mai avea o ţară”, a ameninţat Trump.

