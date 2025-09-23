România, oportunitate pentru investitori

„Acum nu mai vorbim doar despre transformare digitală sau aplicații mobile, dar vorbim despre inteligența artificială, cum poate ajuta AI clienții să aibă acces mai ușor la produsele bancare. Și ne așteptăm ca peste un an să avem dezvoltări la care acum nici nu ne gândim”, a declarat Ömer Tetik.

Întrebat despre situația economică a României, Omer Tetik a subliniat că țara se află într-o poziție solidă.

„Nu aș zice că suntem într-o criză. Dacă ne uităm la lichiditatea din sistemul bancar, la economiile oamenilor, stăm mult mai bine decât în 2008-2009. (…) Eu încă evit discuția despre criză”, a spus acesta.

De asemenea, a punctat avantajele României pentru investitori străini și spune că are resurse minerale, energie, agricultură, turism și o demografie bună.

„Dacă aș fi fost un investitor străin, m-aș fi uitat întâi către România ca să investesc, dar trebuie să simplificăm procedurile, legile noastre, să fim mult mai friendly cu investitorii.”

La final, CEO-ul BT a rezumat în trei cuvinte impresia sa despre țara în care trăiește de peste 25 de ani: „O țară frumoasă, oameni foarte buni și prietenoși și multiple provocări”.

Impact Bucharest 2025

Impact Bucharest 2025 a avut loc între 17 și 18 septembrie.

Conferința Impact Bucharest continuă să aducă în România personalități internaționale și să stimuleze schimbul de idei în domenii precum economie, politică și cultură, consolidând rolul Bucureștiului ca și centru de dezbatere în Europa de Est.

În a doua zi a Impact Bucharest 2025, evenimentul inspirațional al toamnei în România, a vorbit și Michelle Obama, fostă primă-doamnă a Statelor Unite.

Impact Bucharest 2025 a arătat că Bucureștiul a devenit un centru-cheie și un loc de întâlnire pentru liderii din Europa Centrală. Este un loc unde se formează parteneriate, se iau decizii strategice și se conturează viitorul economic al regiunii.

Ringier a fost partener strategic al ediției din acest an a Impact Bucharest.

