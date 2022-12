INTERVIU. Prima impresie a unui nord-macedonean ajuns la Iași. Reacția românilor l-a lăsat mut. În plus, „zacusca are același gust ca acasă”

Risto Jankov, 24 de ani, a fost adus de Poli Iași pentru a reveni în elita fotbalului românesc. Portarul nord-macedonean, participant la Euro 2020 cu naționala țării sale, a acceptat să lase un contract financiar foarte bun în Kazahstan, la Aktau, pentru a semna cu moldovenii și să forțeze o creștere în carieră. În meciurile pe care le-a disputat deja în tricoul formației din Copou, Risto a dovedit că este unul dintre fotbaliștii buni din eșalonul secundar intern. Într-un moment de relaxare, goal-keeper-ul și-a expus primele impresii de la Iași, după ce a tras cu ochiul la minitârgul de Crăciun amplasat pe artera pietonală din centrul urbei.

– Risto, ce ai găsit la Iași?

Risto Jankov: Un oraș cultural deosebit, iar oamenii nu și-au uitat tradițiile. Îmi place foarte mult acest oraș, este pe gustul meu. Aș remarca multele biserici și, mai ales, Palatul Culturii. Nu pot să spun că știu multe lucruri despre România, dar am înțeles că este unul dintre cele mai frumoase puncte de interes din țară. Încă descopăr istoria orașului.

În fața Palatului Culturii din Iași

– Parcul Copou l-ai vizitat?

– Un pic, în treacăt. Îmi recomanzi?

– Cu siguranță. O să vezi o bucată de istorie și, printre altele, Teiul lui Eminescu.

– Da, da, am auzit acest nume. (caută pe telefonul mobil pentru detalii despre locație) Da. E ceva istoric. Bine, trebuie, mai întâi, să mă documentez despre cine este Eminescu.

– Poetul național al României.

– Pfaaa, chiar că e interesant atunci. Îmi place să cunosc lucruri noi, mai ales că sunt într-o țară nouă, nu mi se pare că trebuie să știu doar stadion, mall, ce se mănâncă, lucruri banale. Promit să mă documentez și să aflu cât mai multe lucruri despre istoria Iașiului, a României, mai ales acum că e vacanța de iarnă. Am terminat prima parte a sezonului, suntem în grafic pentru a promova, o să mă delectez cu informații despre locul unde trăiesc.

„Oamenii îți dau un vibe bun”

– Ce mai știi despre România?

– Am vizitat Bucureștiul de mai multe ori. Uriaș oraș! Mi-a plăcut, am fost în zona de centru, este deosebit. Am fost cu naționala țării mele cu ocazia meciurilor din grupă la Euro 2020, mi-a plăcut Bucureștiul vara.

– Cum i-ai simțit pe români?

– Oamenii sunt calzi, vor să te ajute, îți dau un vibe bun, să trăiești aici. Iașiul mi-aduce aminte de orașul meu natal, Skopje, prin oamenii care se aseamănă, ca simplitate și bunătate. V-aș recomanda și eu Skopje, cu siguranță veți sesiza că suntem foarte asemănători. De la felul de a fi al oamenilor la plăcerile culinare.

– Ce-ți place la ieșeni?

– Oamenii zâmbesc mult, vor să te ajute, oricând le ceri ceva, nu ai probleme. Eu sunt străin de aceste locuri, astfel că sunt impresionat de bunătatea lor. Chiar dacă respectivul nu știe ceva, oprește un alt om pe stradă, ca să te ajute.

Ce l-a surprins pe fotbalist: „Zacusca are același gust ca la Skopje”

– Totuși, ai sesizat și vreun aspect negativ?

– Chiar nu pot spune ceva. Nici nu m-am concentrat să fac comparații.

– Cu mâncarea cum te-ai adaptat?

– Da, foarte bună, gustoasă. M-a surprins să găsesc aproximativ același fel de mâncare ca la noi acasă. Am mâncat zacuscă aici, are același gust ca la Skopje.

– Ești singur aici sau însoțit?

– Sunt alături de iubita mea, Anamarija. Și ea apreciază viața din Iași. Avem o viață liniștită aici.

„Ne vom odihni, în ianuarie o luăm de la capăt”

Alături de iubita Anamarija

– Resimțiți siguranță aici? Având în vedere și proximitatea de Ucraina, de război.

– Da, da. Încercăm să nu ne gândim la lucruri negative și să ne concentrăm doar pe detalii pozitive. Sperăm ca și situația mondială să nu degenereze, mai ales după anii de coronavirus. Ai fi zis că oamenii vor ieși mai uniți, mai umani, după epoca pandemică, din păcate răul a ieșit din nou la suprafață.

– Cum vei sărbători Crăciunul și Revelionul?

– Alături de cei dragi. Făcând aceste fotografii pentru interviu am intrat în spiritul sărbătorilor, ocupat cu fotbalul nu am avut timp să mă gândesc prea mult. Dar sper într-un Crăciun liniștit, o să ne odihnim mai mult, fiindcă din ianuarie o luăm de la capăt, fiecare cu ce are de făcut.

