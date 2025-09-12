Cum a început calvarul

Soyinka a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă, la ora 00:10, plin de emoție pentru evenimentul la care urma să fie onorat cu o stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu. Echipa care trebuia să îl preia nu a mai reușit să-l găsească, așa că scriitorul a decis să ia un taxi oficial către hotelul Novotel, unde avea rezervare pentru noaptea respectivă.

„Am fost, în esență, răpit, jefuit și abandonat într-un loc necunoscut. Totul a fost ca o scenă desprinsă dintr-un film, ceva ireal”, a declarat Soyinka într-un interviu acordat în Lagos publicațiilor TheNEWS/PMNEWS.

În loc să ajungă la hotel, șoferul l-a dus într-un loc izolat.

„Șoferul a scos un POS și a început să mă forțeze să introduc codul PIN. Am încercat să câștig timp, să introduc coduri greșite, sperând să apară cineva. Dar era pustiu, niciun semn de viață”, a povestit Soyinka.

„A fost o luptă de voințe în miez de noapte”

„Drama a durat între 25 și 30 de minute, în miez de noapte. Șoferul insista: «Introdu PIN-ul! Introdu PIN-ul!». Eu refuzam, încercam să trag de timp. În capul meu, treceau gânduri negre: unde mă aflăm, dacă e un loc controlat de o bandă, dacă nu cumva urmează să fiu atacat”, a spus laureatul Nobel.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

La final, scriitorul a fost abandonat, dar a reușit să ajungă în siguranță la hotel și a doua zi a plecat spre Sibiu, unde a participat la festival.

„Chiar și acum, există ceva ireal în ce mi s-a întâmplat. Parcă nu pot să cred că am trăit așa ceva”, a spus el.

Poliția a intrat pe fir

Incidentul s-a petrecut pe 27 iunie 2025, în jurul orei 01.00, iar polițiștii de la Serviciul Poliție Transporturi Aeroport Henri Coandă s-au autosesizat după ce au văzut imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Potrivit anchetei, taximetristul i-ar fi cerut lui Soyinka aproape 400 de euro pentru o cursă care ar fi trebuit să coste în jur de 100 de lei. Mai mult, autoturismul șoferului nu pornea și a fost nevoie să fie împins de alți colegi pentru a pleca din parcarea aeroportului.

Șoferul, un bărbat de 43 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore pentru înșelăciune. Polițiștii continuă investigațiile.

„Nu e vorba doar despre mine”

Soyinka a subliniat că experiența sa nu reprezintă doar un incident personal, ci ridică probleme legate de siguranța comunității și de fenomenul infracțional.

„Pentru mine nu e vorba doar de bani, deși nu îmi place să fiu furat. Problema e mai mare. E vorba de noțiunea de crimă și pedeapsă, de respectul față de individ și comunitate. Sunt indicii clare că nu e vorba doar de un om, ci de o rețea care acționează sub masca unor curse oficiale de taxi”, a afirmat scriitorul.

Cine este Wole Soyinka

Născut în 1934, Wole Soyinka este una dintre figurile marcante ale literaturii africane și mondiale. În 1986, a primit Premiul Nobel pentru Literatură, pentru „opere vii, adesea sfâșietoare, cu o dicțiune poetică și evocatoare”. Este dramaturg, poet, eseist și militant pentru drepturile omului.

La 90 de ani, Soyinka rămâne un simbol al culturii mondiale, iar incidentul de la București a șocat atât organizatorii festivalului de la Sibiu, cât și comunitatea literară internațională.

Cazul lui Wole Soyinka scoate în evidență o problemă veche de la Aeroportul Otopeni, taximetriști care abuzează de turiști și dau o imagine negativă României. Deși poliția a acționat rapid și șoferul a fost reținut, laureatul Nobel a plecat cu un gust amar.

„A fost o experiență ireală. Ceva ce nu voi uita niciodată”, a concluzionat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE