Etanolul, un ingredient considerat sigur de decenii

Potrivit experților, etanolul, utilizat pe scară largă în dezinfectanți, detergenți și alte produse de curățare, ar putea fi clasificat drept substanță cancerigenă, ceea ce ar duce la retragerea din uz a unor produse esențiale pentru spitale, școli și gospodării.

Dezinfectantele pe bază de alcool sunt considerate sigure de mai multe decenii și se află pe lista medicamentelor esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) încă din anii 1990.

Totuși, o nouă analiză realizată de Comitetul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) ridică semne de întrebare asupra efectelor pe termen lung ale etanolului.

Impactul potențial asupra spitalelor și sănătății publice

Dacă recomandarea va fi aprobată, interdicția ar putea duce la scoaterea din uz a dezinfectantelor de mâini, a detergenților și a altor produse de curățare utilizate în spitalele din întreaga Uniune Europeană.

Alexandra Peters, expert la Universitatea din Geneva și membră a rețelei Clean Hospitals, avertizează că „impactul asupra spitalelor ar fi uriaș”.

Ea a subliniat că alternativele la etanol, precum izopropanolul, sunt „și mai toxice”, iar folosirea repetată a săpunului „durează mai mult și dăunează pielii”.

„Oriunde se produce dezinfectant pentru mâini în situații de urgență, cum am văzut în cazul Covid, de fiecare dată se va folosi etanolul. Nu poți transforma pur și simplu o fabrică de bere într-o fabrică de izopropanol”, a adăugat Alexandra Peters, expert la Universitatea din Geneva.

Argumentele industriei: „Nu există dovezi solide”

Grupurile industriale au reacționat ferm împotriva propunerii ECHA, susținând că nu există dovezi științifice solide privind efectele nocive ale etanolului.

Nicole Vaini, directoarea pentru afaceri europene a Asociației Internaționale pentru Săpunuri, Detergenți și Produse de Întreținere, a declarat că „nu există studii axate în mod specific pe etanol”, iar datele actuale provin doar din efectele consumului de alcool, nu din utilizarea topică.

OMS și ECDC susțin utilizarea dezinfectanților pe bază de alcool

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, igiena mâinilor cu soluții pe bază de alcool previne peste 16 milioane de infecții pe an.

Rezistența la antibiotice ucide 1,3 milioane de oameni anual.

De asemenea, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) recomandă în continuare dezinfecția mâinilor pe bază de alcool ca metodă principală de igienă.

Etanolul, folosit în concentrații de până la 95% în geluri dezinfectante, poate provoca uscarea pielii sau iritații, însă efectele adverse depind de durata și nivelul expunerii.

Comitetul ECHA urmează să se întrunească la sfârșitul lunii noiembrie pentru a decide dacă etanolul va fi clasificat drept cancerigen, deci nociv.

Dacă experții vor ajunge la această concluzie, agenția va recomanda înlocuirea sa, însă substanța ar putea rămâne aprobată pentru utilizări biocide, dacă nivelul de expunere este considerat sigur sau dacă nu există alternative viabile.

Deocamdată, nu s-a luat nicio decizie finală, însă rezultatul acestei dezbateri ar putea schimba fundamental modul în care Europa își protejează sănătatea publică.

