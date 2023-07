Salvatorii au trecut la evacuarea locuitorilor, folosind bărci gonflabile şi caiace, inclusiv în capitala statului, Montpelier, unde centrul oraşului, complet inundat, a fost închis până marţi la prânz.

Peste 100 de persoane au fost salvate, nefiind înregistrate victime, au transmis autorităţile locale, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Gradul de devastare şi inundaţiile pe care le trăim sunt istorice şi catastrofale. Vestea bună este că ploaia s-a oprit în unele zone, dar asta nu înseamnă că apele se vor retrage imediat. Ne aşteptăm la mai multe ploi mai târziu în cursul săptămânii, care nu vor avea unde să se scurgă în pământul suprasaturat”, a avertizat guvernatorul Phil Scott.

