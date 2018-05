O persoană este dată dispărută, iar echipele de intervenţie au lansat 30 de operaţiuni de salvare în ultimele 24 de ore, informează CNN, citat de Mediafax.ro.

Flash floods ripped through Ellicott City, Maryland, on Sunday, toppling buildings and upending cars, as the nearby Patapsco River swelled to a record-breaking level. The devastation comes barely two years after the last flood that ravaged the city. https://t.co/UpXBCu8yvS pic.twitter.com/p3TErnQLEO

— CNN (@CNN) May 28, 2018