În Bruz, situația este destul de similară. Parcul de l’An 2000, situat pe malurile râului Seiche, a fost, de asemenea, închis. Același lucru este valabil și în Pont-Réan, unde râul Vilaine a inundat în mare parte cărările de remorcare și câmpurile care mărginesc râul.

Quimperlé, un oraș din Bretania situat la confluența râurilor Isole și Ellé, se confruntă cu inundații severe, nivelul apei râului Laïta a depășit 4,4 metri în centrul orașului pe 21 ianuarie, antrenând evacuări de urgență cu ajutorul pompierilor.

«Apele au crescut rapid, iar multe străzi sunt impracticabile. Mașinile au fost parțial acoperite de apă, iar unii locuitori au rămas blocați la etajele superioare ale clădirilor», au declarat autoritățile locale.

Departamentele Finistère, Morbihan și Ille-et-Vilaine se află sub alertă portocalie pentru inundații. Ploile și mareele mari prognozate pentru 23 ianuarie ar putea întârzia scăderea nivelului apelor, potrivit msn. În iarna anilor 2013–2014, inundații similare au provocat pagube de aproximativ 2 milioane de euro.

Imagini fascinante cu valuri uriașe care se lovesc de debarcaderul portului Plobannalec-Lesconil, au fost văzute și în vestul Franței, pe 23 ianuarie 2026.

Se așteaptă ca furtuna Ingrid să aducă vineri ploi, vânturi puternice și valuri înalte în mai multe zone din Bretania, unde unele orașe sunt deja inundate, iar altele se pregătesc pentru creșterea nivelului apei.

