Televiziunea ucraineană a difuzat, de exemplu, o înregistrare video filmată în oraşul rus Sudja, o localitate-cheie în regiunea rusă disputată Kursk, aflată cel puţin în parte sub controlul forţelor ucrainene.

În ea apar militari ucraineni care dau jos steagul rus de pe o şcoală locală şi îl aruncă pe jos, într-un fragment autentificat de BBC. În alte imagini, steagul rusesc este călcat în picioare.

This is how the Russian flag was removed from the administration building of the village of Sverdlikovo in the Sudzhansky district in the first days of the breakthrough into the #Kursk region #Russia #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/BScajI9ZVC — Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) August 10, 2024

Always popular seeing Aquafresh rags replaced by the yellow and blue.



Raising of the #Ukraine flag was filmed at the local administration building in the village of #Guevo in #Kursk. It's only 2-3km from the border and about 12km south of #Sudzha. pic.twitter.com/hHd4q3AVj7 — Tim White (@TWMCLtd) August 11, 2024

Militari ucraineni pun totodată în scenă luarea prizonieri a inamicilor lor ruşi. Ei filmează, la sol, câteva sute de militari ruşi, culcaţi la pâmânt unii lângă alţii, cu faţa în jos.

O jurnalistă de la postul britanic Sky News, trimisă specială în zona de război, a discutat cu aceşti prizonieri de război.

„Ei îşi descriu şocul de a fi fost luaţi prizonieri. Sunt bine trataţi aici, în Ucraina, dar speră să poată fi eliberaţi în schimbul eliberării unor militari ucraineni, pentru a se putea întoarce acasă”, a spus corespondenta militară.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

On the first day of Ukraine's counter-invasion of Kursk, Ukrainian troops attacked the Russian border post with tanks



After the bombardment, survivors surrendered waving white flags. Russian soldiers' body parts lay strewn across the main border road pic.twitter.com/mQifhYmdc6 — KT „Special CIA Operation” (@KremlinTrolls) August 16, 2024

Utilizarea militarilor inamici în scopul comunicării nu este apanajul vreuneia dintre tabere. Rusia nu ezită să folosească aceeaşi tactică.

Kremlinul difuzează înregistrări video cu militari ucraineni, legaţi la mâini, cu faţa acoperită, obligaţi să intre într-un vehicul al armatei ruse.

Unii militari ruşi merg şi mai departe şi pun în scenă moartea adversarilor lor şi se filmează alături de cadavrele victimelor.

„Iată ce păţesc cei care au venit pe pământul rus. Ei au fost abandonaţi aici de către proprii camarazi. Ei n-au fost evacuaţi”, se aude într-o înregistrare video.

Războiul imaginilor ia aerul unei propagande în toată regula.

Imaginile partajate de Rusia sunt cu regularitate nedatate şi nu pot fi identificate şi autentificate în mod independent din această cauză.

Fighting in Kursk Oblast. The defeat of an improvised Ukrainian MLRS based on a pickup truck with a Lancet, along with its crew.



The body is equipped with the American LAND-LGR4 system for 70-mm APKWS guided missiles. pic.twitter.com/cRf8z5KmIE — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) August 10, 2024

Un videoclip a apărut pe rețelele de socializare arată un atac asupra unei coloane ucrainene de transportoare blindate, în apropiere de Kursk. Rușii au folosit o nouă tactică pentru a ataca.

Videdeoclipul distribuit pe canalele rusești Telegram și, ulterior, pe platforma X arată drone FPV lovind vehiculele ale coloanei militare ucrainene, în orașul Giri din regiunea Kursk

Bruiajele nu au fost de niciun folos. Toate dronele își lovesc ținta. Atât rușii, cât și ucrainenii folosesc dispozitive de bruiaj care ar trebui să neutralizeze dronele. În acest caz, însă, nu a funcționat.

Jarosław Wolski, expert militar, observă că dronele rusești FPV erau controlate prin fibră optică, ceea ce le făcea rezistente la interferențe. Tehnologie similară este utilizată în rachetele antitanc, cum ar fi Spike, explică el.

Pe lângă capacitatea de a ocoli bruiajele, „atacurile prin cablu” se caracterizează și prin precizie ridicată.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Jaki kraj taki ppk Spike czy też rewolucja puka do drzwi?

Poniższy film pokazuje rozstrzelanie ukraińskiej kompanii zmotoryzowanej na drodze do wsi Giri. UA stracili 7 BTR4 oraz M113, trafionych zostało też kilka innych pojazdów.

Środkiem rażenia były rosyjskie drony FPV które… pic.twitter.com/GoikyNdzGl — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) August 14, 2024

