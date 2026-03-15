Investitorii maghiari își consolidează tot mai mult prezența pe piața imobiliară din România, vizând atât spații de birouri și retail, cât și proiecte logistice cu venit recurent. Printre cei mai activi se numără Indotek, Adventum și Gránit Asset Management, care au acumulat un portofoliu semnificativ concentrat în principal în București și în orașe regionale din Transilvania. În total, aceștia dețin aproximativ 200.000 mp de spații comerciale, dintre care peste 140.000 mp sunt clădiri de birouri în Capitală, iar circa 57.000 mp sunt centre de retail.

Valoarea cumulată a activelor este estimată între 370 și 400 de milioane de euro, conform datelor publice și evaluărilor de piață. Investitorii maghiari controlează proiecte importante de birouri în București, precum Hermes Business Campus și complexul Equilibrium, dar și centre comerciale regionale, printre care Plaza M din Târgu Mureș, conform Termene.ro.

Indotek se extinde în continuare pe segmentele de retail și birouri, fiind în negocieri pentru achiziția dreptului de proprietate asupra spațiilor a patru hipermarketuri ATAC din Brașov, Ploiești, Târgu Mureș și Satu Mare, într-o tranzacție de circa 40 de milioane de euro. Grupul deține deja Plaza M și două clădiri de birouri în București, pe care le-a modernizat și extins, crescând suprafața închiriabilă a mallului la aproximativ 55.000 mp.

Adventum adoptă o strategie mai selectivă și instituțională, intrând pe piața românească în 2021 prin achiziția Hermes Business Campus, un activ office de 75.000 mp evaluat la peste 150 de milioane de euro. Fondul maghiar operează în mai multe țări europene și vede România ca o piață cu perspective bune pe termen lung, în special pe segmentul industrial și logistic, în timp ce retailul oferă oportunități solide de investiții.

Gránit Asset Management se concentrează pe segmentul office premium din București, achiziționând în 2025 și 2026 proiectele Equilibrium 1 și 2 pentru aproximativ 89 de milioane de euro, consolidându-și astfel poziția în capitală. Pe partea rezidențială, KÉSZ Group dezvoltă proiectul Corallis Apartments în nordul Bucureștiului, cu o investiție de 51 de milioane de euro și termen de finalizare la sfârșitul lui 2026, iar livrările sunt planificate pentru începutul lui 2027.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE