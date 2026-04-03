Scandalul „șervețelului” s-a mutat la Tribunalul Bihor

Confruntare juridică între Ioan Micula și Sorin Grindeanu, într-un dosar care are ca obiect „acțiune în răspundere delictuală”, potrivit Bihoreanul. Procesul, înregistrat pe 1 aprilie la Tribunalul Bihor, vine ca reacție la declarațiile lui Grindeanu despre plata despăgubirilor către grupul Micula.

Declarațiile controversate ale lui Sorin Grindeanu, făcute într-un interviu pentru G4Media, au declanșat conflictul. Liderul PSD a acuzat guvernarea liberală din 2019, condusă de Ludovic Orban, că ar fi aprobat plata a 400 de milioane de euro către frații Micula în urma unei negocieri informale.

„Vă spun, vreo 2 miliarde care stau fiindcă un fost prim-ministru liberal (cu trimitere la Ludovic Orban – n.r.), pe colțul mesei de prim-ministru, în biroul său, pe un șervețel, a considerat necesar că trebuie să cheme funcționari din Ministerul Finanțelor, cu oamenii de afaceri de față, să-i oblige într-un fel să plătească 400 și ceva de milioane de euro către acei oameni de afaceri. Oameni de afaceri din Bihor”, a susținut Grindeanu în interviu.

Întrebat dacă face referire la Orban și la frații Micula, Grindeanu a confirmat: „Vorbesc de un fost prim-ministru liberal, Ludovic Orban […] care a chemat funcționari […] să aibă o discuție cu oamenii de afaceri respectivi de față”.

Mai mult, Grindeanu a susținut că această plată ar fi fost catalogată ulterior ca fiind ilegală de Comisia Europeană, care ar fi cerut României să recupereze peste 2 miliarde de euro. «Nu spune Grindeanu, spune Comisia Europeană», a subliniat liderul PSD.

Reacția lui Ioan Micula: „Nu permit unor neisprăviți să ne înjure”

Magnatul Ioan Micula a respins vehement afirmațiile lui Sorin Grindeanu, pe care le consideră „bazaconii”. Contactat de Bihoreanul, acesta a explicat că plata din 2019 a fost rezultatul unei decizii a Curții de Arbitraj de la Washington, după un proces internațional care a durat un deceniu.

„Respectăm legislația acestei țări, care trebuie să respecte, la rândul ei, hotărârile judecătorești”, a declarat, joi, Ioan Micula.

El a mai subliniat că despăgubirile nu au fost negociate „pe colțul mesei”, ci au fost emise prin titluri executorii. „Efectiv a scornit prostii, a spus minciuni, bazaconii, și ne-a defăimat pe mine și pe angajații noștri. Eu mă mir că domnul Orban nu l-a dat în judecată. Nu permit unor neisprăviți să ne înjure. Vom face acest lucru (deschide procese – n.r.) de fiecare dată când noi sau companiile noastre sunt defăimate”, a adăugat el.

Sute de mii de euro despăgubiri

Omul de afaceri solicită despăgubiri de „câteva sute de mii de euro” de la liderul PSD. „Avocații mei se ocupă de caz”, a explicat Micula, precizând că Grindeanu „are din ce să plătească”.

Magnatul a făcut aluzie și la articolele despre călătoriile cu avioane private ale politicienilor, inclusiv ale lui Grindeanu, sponsorizate de firma Nordis. „Dacă e aşa mare lider politic, dacă are bani să zboare cu avioane private, are de unde să plătească”, a spus omul de afaceri.

Cazul despăgubirilor acordate fraților Micula a generat controverse juridice. Curtea Internațională de Arbitraj de la Washington a decis că România trebuie să plătească prejudicii de 400 de milioane de euro pentru pierderile suferite între 2005 și 2009.

În 2014, Comisia Europeană a calificat despăgubirile drept „ajutor de stat incompatibil”, cerând României să recupereze sumele. În 2019, Tribunalul UE a anulat decizia Comisiei, iar Guvernul Orban a plătit despăgubirile, după ce frații Micula au blocat conturile unor instituții precum Romatsa și Nuclearelectrica.

Totuși, în 2024, Tribunalul UE a hotărât că despăgubirile constituie ajutor de stat ilegal, iar România trebuie să recupereze sumele plătite. Decizia este acum în recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Între timp, frații Micula sunt investigați de procurori pentru că ar fi încercat să evite recuperarea prejudiciului. Potrivit acuzațiilor, între 2018 și 2024, aceștia ar fi mutat ilegal active către alte firme, inclusiv terenuri și construcții.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Ștefan Iancu, despre succes, presiune și copilărie: „Nu cred că trebuie să se pună neapărat semnul egal între mine și profesie”

Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Unica.ro
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.RO
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
GSP.RO
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Libertateapentrufemei.ro
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
Știri România 05 apr.
„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Știri România 05 apr.
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Adevarul.ro
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta
Viva.ro
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Stiri Mondene 05 apr.
Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Stiri Mondene 05 apr.
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
ObservatorNews.ro
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax.ro
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Redactia.ro
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina
KanalD.ro
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Politică 03 apr.
Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Politică 03 apr.
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala
Spotmedia.ro
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala