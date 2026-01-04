Cuprins:
Povestea unui vis devenit realitate
„98% din experimentele pe care le veți vedea în muzeu fac parte din viața noastră de zi cu zi. Știința este foarte distractivă! Nimic nu e magie. Totul este știință neexplicată. În muzeu avem exponate care ar putea părea magie, însă nu este, iar modul lor de funcționare este explicat pas cu pas”, a spus Ioana Borșan la Radio România Brașov.
Ioana avea doar 10 ani când a vizitat un centru interactiv de științe din Zürich și a fost fascinată.
La ieșirea din muzeu, și-a promis că, atunci când va fi mare, dacă nimeni nu va crea un loc similar în Brașov, o va face ea însăși.
Tânăra este absolventă a Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial la Universitatea „Transilvania” și are un doctorat în Ingineria Materialelor.
Experiența acumulată și sprijinul familiei au transformat start-upul finanțat din fonduri europene într-o afacere educațională funcțională în cinci ani.
Ce oferă Muzeul Interactiv de Științe Brașov
Cu o suprafață de aproape 800 mp, muzeul din Brașov este structurat în 10 secții și oferă lecții interactive despre:
- Biologie și anatomie, inclusiv întâlnirea cu axolotul, amfibianul cu capacitate de regenerare uimitoare
- Fizică și matematică aplicată prin experimente distractive
- Astronomie și aeronautică, cu simulări de zbor cu parapanta în realitate virtuală
- Tehnologii moderne
Vizitatorii pot experimenta și experiențe hands-on, precum cântărirea corpului pe fiecare planetă a sistemului solar sau recreerea Nodului Gordian și a Cupei lui Pitagora.
După succesul din Brașov, Ioana plănuiește să deschidă spații similare în alte orașe din țară, pentru a aduce știința mai aproape de copii și a inspira noi generații de micii cercetători.
