Povestea unui vis devenit realitate

„98% din experimentele pe care le veți vedea în muzeu fac parte din viața noastră de zi cu zi. Știința este foarte distractivă! Nimic nu e magie. Totul este știință neexplicată. În muzeu avem exponate care ar putea părea magie, însă nu este, iar modul lor de funcționare este explicat pas cu pas”, a spus Ioana Borșan la Radio România Brașov.

Ioana avea doar 10 ani când a vizitat un centru interactiv de științe din Zürich și a fost fascinată.

La ieșirea din muzeu, și-a promis că, atunci când va fi mare, dacă nimeni nu va crea un loc similar în Brașov, o va face ea însăși.

Tânăra este absolventă a Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial la Universitatea „Transilvania” și are un doctorat în Ingineria Materialelor.

Experiența acumulată și sprijinul familiei au transformat start-upul finanțat din fonduri europene într-o afacere educațională funcțională în cinci ani.

Ce oferă Muzeul Interactiv de Științe Brașov

Cu o suprafață de aproape 800 mp, muzeul din Brașov este structurat în 10 secții și oferă lecții interactive despre:

Biologie și anatomie, inclusiv întâlnirea cu axolotul, amfibianul cu capacitate de regenerare uimitoare

Fizică și matematică aplicată prin experimente distractive

Astronomie și aeronautică, cu simulări de zbor cu parapanta în realitate virtuală

Tehnologii moderne

Vizitatorii pot experimenta și experiențe hands-on, precum cântărirea corpului pe fiecare planetă a sistemului solar sau recreerea Nodului Gordian și a Cupei lui Pitagora.

După succesul din Brașov, Ioana plănuiește să deschidă spații similare în alte orașe din țară, pentru a aduce știința mai aproape de copii și a inspira noi generații de micii cercetători.