„«Dați-mi o bună politică internă ca să pot face o bună politică externă», zicea Nicolae Titulescu. Așadar, dragii mei, nu putem să facem abstracție de politica internă a României. Despre actuala criză guvernamentală, despre remaniere, despre calea de ieșire din criză, voi face o declarație publică mâine (miercuri – n.r.)”, a spus Iohannis.

„Dumneavoastră vă veți întoarce la post și o să fiți întrebați ce se întâmplă în România, cum se va soluționa criza, cum vor decurge alegerile. Iar dumneavoastră să răspundeți așa: România are o democrație solidă. România are o democrație consolidată, prin referendumul care s-a ținut pe 26 mai a.c. și care a adus un răspuns foarte clar al românilor pentru democrație, pentru o cale pro-europeană, pentru o abordare solidă transatlantică, pentru un stat de drept, pentru o justiție dreaptă, pentru consolidarea și continuarea luptei împotriva corupției. Dumneavoastră să răspundeți așa: România va rămâne o democrație și un partener credibil și stabil în orice condiții! O să vă întrebe partenerii, prietenii noștri ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Iar dumneavoastră să răspundeți așa: orice se va întâmpla în România, se va întâmpla în limitele Constituției. România este o democrație consolidată, în care Constituția este respectată și indiferent de soluția găsită, România va rămâne un partener serios, predictibil, credibil, angajat în demersurile comune care sunt în curs. Și vă spun vouă că soluții există și eu voi veghea. Nu, voi garanta că aceste soluții să fie constituționale! Am încredere în implicarea dumneavoastră profesionistă, esențială în acest scop, și vă doresc mult succes, în continuare, pentru români și pentru România!”, a mai spus Iohannis.

Liderii ALDE au decis, luni, ieșirea de la guvernare, în urma întâlnirii din această seară. Decizia vine după ce Tăriceanu și Dăncilănu s-au înțeles în privința restructurării guvernului și a unui nou program de guvernare.

ALDE a votat la pachet cele patru puncte puse pe ordinea de zi a ședinței: denunțarea protocolului cu PSD, retragerea de la Guvernare, susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu și protocolul de colaborare cu Pro România.

Ramona Mănescu este singurul ministru ALDE care a anunțat că nu va demisiona din Guvern.

