Șeful statului a declarat, despre discuțiile liderului PSD Liviu Dragnea în privința relației României cu SUA și UE, că ”de mai multe ori a spus și crede că este important să nu uităm că politica externă a României se bazează pe trei piloni: Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, apartenența la NATO și apartenența la Uniunea Europeană”.

”În acest context, am subliniat de foarte multe ori că relația bună transatlantică este vitală și credeți-mă că am fost mulțumit, ca să nu zic bucuros, aseară, când am constatat că majoritatea liderilor europeni așa văd lucrurile. Deci noi nu intrăm într-o logică de adversitate cu Statele Unite ale Americii Sunt un partener extrem de important pentru noi. Dar, vedeți, așa cum într-o familie mai apar neînțelegeri, așa și între parteneri se întâmplă să apară sincope. Asta nu înseamnă că renunțăm la relația de parteneriat cu SUA sau că renunță cineva la Uniunea Europeană. Nu! O astfel de abordare ar fi fundamental greșită”, a precizat președintele.

Șeful statului a ținut să critice modul în care cei de la PSD au comentat relația României cu SUA, în contextul mutării Ambasadei din Israel.

”Dați-mi voie să spun că îmi displace profund că sunt anumite persoane în România care încearcă să inducă ideea că trebuie să alegem, cică, între Statele Unite și Europa. Nimic mai fals! Până și ideea aceasta este profund toxică și contraproductivă. Noi, românii, am ales. Și Statele Unite, și Uniunea Europeană. Nu ne-a obligat nimeni la aceste lucruri. A fost strict voința noastră și așa vom merge mai departe și ori de câte ori va fi nevoie, voi sublinia importanța ambelor relații pentru România și importanța relației transatlantice. Acest lucru va fi discutat și răsdiscutat, și vom reuși împreună să lămurim problemele pe care le avem, de exemplu pentru tarife la export și alte lucruri”, a atras atenția președintele.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni că nu este de acord cu “aruncarea” României într-o dispută cu Statele Unite, arătând că se va opune unei astfel de situaţii. El a adăugat că nu există în Constituţie funcţia de “tătuc”.

Referindu-se în mod punctual la declaraţia comună a Uniunii Europene cu privire la mutarea ambasadelor unor state membre de la Tel Aviv la Ierusalim, preşedintele PSD a precizat că reprezentantul diplomatic al României la Bruxelles a avut o poziţie de susţinere în continuare a procesului de pace, de susţinere şi de stimulare a continuării negocierilor.

“Ştiţi că a fost vreun vot? Sfatul meu este să nu lansăm pe piaţă tot felul de informaţii din convingerea că publicul nu este la curent şi ia doar informaţiile greşite ale noastre. Nu s-a făcut niciun vot acolo. Mandatul pe care la avut înţeleg că a fost unul echilibrat. (…) Unde, cu cine s-a consultat preşedintele Iohannis, cu cine s-au consultat cei cu epoleţi, care activează la diverse site-uri sau publicaţii, să considere şi să decidă că interesul României este să iasă public şi să condamne o acţiune a Statelor Unite? Aici trebuie să vină explicaţii foarte clare, în condiţiile în care noi suntem membri NATO, în condiţiile în care pentru noi acţiunile de dezvoltare a înzestrării armatei, de dezvoltare a industriei de apărare, de dezvoltare a parteneriatului strategic cu SUA, de poziţie geografică foarte aproape de Rusia, să ne explice de ce România trebuie să aibă o acţiune de condamnare a principalului şi puternicului aliat strategic, SUA. Când vom avea aceste explicaţii asumate clar, explicate clar, nu după ureche, atunci putem discuta. Ca România să fie aruncată într-o dispută cu SUA, eu nu sunt de acord cu aşa ceva. Cine vrea să facă lucrul ăsta să-şi asume şi să explice”, a declarat Dragnea la finalul BPN al PSD.

Liviu Dragnea a făcut referire și la criticile aduse de Klaus Iohannis în ultima perioadă şi la faptul că i-a cerut demisia Vioricăi Dăncilă din fruntea Guvernului. “Preşedintele urmărește să saboteze, să submineze orice activitate guvernamentală sau a majorității parlamentare”, a adăugat Liviu Dragnea.