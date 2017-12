Iohannis, mesaj dur pentru politicienii care nu se desprind de „metehnele trecutului”. „Astăzi se aude din nou acest strigăt”

Iohannis, mesaj dur pentru politicieni. Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia împlinirii a 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și a făcut referire la politicienii care nu s-au desprins, încă, de metehnele trecutului comunist.

„La 28 de ani de la Revoluţia Română, gândul meu se îndreaptă către românii care s-au opus în stradă dictaturii și au luptat pentru libertate şi democraţie. Ei sunt eroii care au făcut posibil, prin sacrificiul și curajul lor, miracolul eliberator care va rămâne pentru totdeauna în cărţile de istorie. Am așteptat prea mult ca adevărul să iasă la iveală. Investigațiile din Dosarul Revoluției trebuie finalizate, iar crimele şi abuzurile din decembrie 1989 pedepsite pentru ca victimelor să li se facă, în sfârșit, dreptate. În 1989, românii au cerut în stradă „Jos comunismul!”. Astăzi se aude din nou acest strigăt. Este semnalul hotărât dat acelor politicieni care dovedesc în aceste zile că nu vor să se desprindă de metehnele trecutului. Apărarea idealurilor Revoluției Române înseamnă apărarea instituţiilor statului de drept, apărarea valorilor libertății și democrației, precum și respectul pentru cetățean”, a scris Klaus Iohannis pe Facebook.

Iohannis: Există un risc evident de activare a Articolului 7, din partea Comisiei Europene

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că există un risc evident de activare a Articolului 7, din partea Comisiei Europene, și în cazul României, din cauza legilor justiției. Afirmația a fost făcută de șeful statului într-o discuție informală cu reprezentanții mass-media. Șeful statului spune că Ministrul Justiției îl evită și că nu înțelege atitudinea acestuia față de aceste modificări, mai ales că este o persoană din sistem. „Aceste încercări de a controla sistemul judiciar nu-l fac mai bun, ci îl fac mai prost”, a spus președintele.

Șeful statului nu a dorit să spună că va face în cazul legilor din justiției, care încă sunt pe traseul legislativ, și nu au ajuns la promulgare. Președintele consideră însă că cei care au în acest moment pârghiile de a face ceva se manifestă chiar vocal, și că și el, la rândul lui, o va face la momentul potrivit.

Șeful statului și-a manifestat nemulțumirea față de modul în care MInisterul Justiției, Tudorel Toader s-a raportat la aceste legi. El a arătat că nu a existat o comunicare a acestui cu președintele, pe intențiile în privința modificării legilor din justiției.

Șeful statului și-a manifestat nemulțumirea față de modul în care MInisterul Justiției, Tudorel Toader s-a raportat la aceste legi. El a arătat că nu a existat o comunicare a acestui cu președintele, pe intențiile în privința modificării legilor din justiției.

Tudorel Toader: „Nu l-am căutat niciodată, nici nu l-am evitat”

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a răspuns reproșurilor venite din partea președintelui Klaus Iohannis, că nu s-a consultat cu el înainte de a anunța public modificările la legile justiției.

”Eu respect foarte mult instituția președintelui României care trebuie să exprime distanță față de orice partid politic, trebuie să asigure echilibrul dintre puteri. Am văzut declarațiile președintelui la adresa mea, ca ministru al Justiției. Conținutul nu cred că e un reproș, ca ministru al Justiției fac parte dintr-un guvern. Chiar dacă sunt independent, neafiliat politic, fac parte dintr-un guvern.

Instituțional, ministrul Justiției poate dialoga cu președintele republicii și era in intenția mea în faza inițială a elaborării proiectului, dar am auzit o declarație în care spunea că și-a pierdut încrederea în ministrul Justiției. Am luat partea bună, aceea că a avut încredere. E adevărat, nu l-am căutat niciodată, dar nu înseamnă a-l evita. Am exprimat, cred eu, competențele pe care le am.

Cred că e normal și firesc să rămân în banca mea, în limitele mele constituționale, iar când proiectul va ajunge la domnia sa, să-și exercite prerogativele pe care le are”, a spus ministrul Justiției, la Antena 3.

VIDEO/Președintele UDMR, Kelemen Hunor: ”PSD nu e de stânga, PNL nu e de dreapta, e doar lupta între putere și opoziție”