Cândva numit omul-orchestră, datorită abilității sale de a cânta la 10 instrumente de suflat – a făcut demonstrații pentru câțiva foști șefi de stat, ca Richard Nixon, Jimmy Carter, Mihail Gorbaciov, Kim Ir Sen sau Ho Chi Minh -, Ion Lăceanu ne aduce la cunoștință că nu a venit vremea retragerii și că s-a săturat să tot fie întrebat când se va bucura de anii de pensie.

”Dacă mă ține Dumnezeu în putere și voi putea să-mi fac munca la fel, până la 90 de ani mă veți vedea! Dacă n-aș cânta, m-ar doborî depresia, cu atâtea pierderi în ultimii ani. Cum pot să cânt seară de seară? Asta fac de o viață, e gimnastica mea. Nu am fumat, n-am băut cafea, puteți spune că am dus o viață de sportiv, la câte mii de kilometri am făcut cântând printre mese”, ne-a mărturisit artistul născut în 1936, pe care generații întregi îl identifică datorită podoabei sale capilare distinctive, albă și bogată.

Maestrul lăutar ne-a povestit și cum a petrecut de ziua lui: ”Am sărbătorit în Centrul Istoric, la restaurantul cu specific românesc unde cânt. Am sărbătorit alături de colegii din trupa de acompaniament, de prieteni, până la 2.00 dimineața. M-am bucurat și de un pahar bun de vin, doar unul, atât cât mi-a recomandat medicul. Simt binecuvântarea vieții cu fiecare aniversare și-mi place zarva din orașului. Nu am regrete, sunt fericit că am făcut și continui să fac oameni fericiți, cu asta mă hrănesc. Sunt doar un pic supărat că au trecut anii prea repede”.

