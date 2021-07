Potrivit unei discuții telefonice interceptate de procurorii DNA, primarul Piedone îl anunță pe Rădoi că a întârziat în mod intenţionat să demoleze chioşcurile ilegale de la metrou și îi cerea în schimb să îi dea și lui controlul unor spații comerciale la stația de metrou Izvor. Stenogramele au fost publicate zilele trecute de G4Media.

„Haideți să vă spun, eu îl cunosc pe acest om de peste 20 de ani și a fost o glumă între noi și atât. Cum adică îi dau, ce să îi dau eu, e proprietatea mea? Îi dădeam eu jumătate de stație… Ce, era proprietatea mea!? Nu le-am promis nimănui că nu mă ocup eu. Nu sunt nici cel puțin administrator. Am vorbit la telefon și asta e tot, ce, e prima dată când am vorbit cu el? Ne cunoaștem de peste 20 de ani, ne permitem să facem și glume, să comentăm între noi”, a declarat Ion Rădoi, joi, într-o declarație de presă transmisă de postul B1TV.

Zilele trecute și Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a declarat că discuțiile avute cu liderul de sindicat privind spațiile de la metrou din Sectorul 5 au fost în spirit de glumă.

„Una a fost la telefon, alta sunt documentele. Am zis-o într-un spirit de glumă. Hai să fim serioși, am aproape 28 de ani în administrație, nu pot face asemenea greșeli elementare. Am glumit, da, una a fost vorba, alta actele derulate conform legii”, a declarat Cristian Popescu Piedone.



Între timp, liderul de sindicat de la metrou a contestat măsura controlului judiciar stabilită de anchetatori.

„În momentul în care ești acuzat pentru orice…șantaj. Păi nu știu, că nu am aflat. L-am întâlnit vreodată? Nici nu l-am văzut pe ministrul Transporturilor. Avem 21 de adrese făcute către ministerul Transporturilor și nu a răspuns la niciuna”, a explicat Ion Rădoi, joi, în fața jurnaliștilor aflați la Tribunalul București.

Prin controlul judiciar, procurorii au stabilit, printre altele, ca Ion Rădoi să nu se deplaseze la sediul USLM şi la sediul SC Sindomet Servcom SRL şi să nu desfăşoare activitatea de preşedinte de lider de sindicat, în exercitarea căreia a săvârşit faptele reţinute în sarcina sa.

Liderul de sindicat de la metrou Ion Rădoi a fost inculpat de DNA pentru folosirea influenței de lider sindical și pentru șantajarea ministrului Transporturilor Cătălin Drulă și a directorului Metrorex Ștefan Paraschiv.

Ce acuzații îi sunt aduse lui Ion Rădoi

El a fost acuzat de infracțiunile de „folosire a influenței sau autorității de către o persoană ce deține o funcție de conducere într-un sindicat, în formă continuată, și șantaj”, referitor la modul în care au fost exploatate și administrate spațiile comerciale din stațiile de metrou, în perioada septembrie 2018-iulie 2021.

Dosarul a pornit după o plângere penală depusă de ministrul transporturilor, Cătălin Drulă, după ce Ion Rădoi și sindicatul pe care îl conduce au blocat circulația metroului acum patru luni, pentru a protesta față de demolarea spațiilor comerciale.



