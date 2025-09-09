Ionuț Moșteanu, despre creșterea vârstei de pensionare pentru miliari: „Este nesustenabil” 

Actualul sistem de pensii pentru militari este nesustenabil

În prezent, militarii se pot pensiona la vârsta de 50 de ani și 8 luni, ceea ce ministrul consideră „foarte puțin”.

Cu toate acestea, Moșteanu subliniază importanța respectării contractului social existent cu acești oameni.

„Eu sunt de acord cu ce zice premierul Bolojan, pentru că trebuie să ne uităm la demografie. În anii care urmează vor ieși din ce în ce mai mulți români la pensie, vor fi din ce în ce mai puțin români care vor plăti contribuția la pilonul din care se alimentează sistemul de pensii. Și asta, într-adevăr, este nesustenabil”, a explicat ministrul Apărării.

Soluții pentru sistemul de pensii militare

Moșteanu sugerează că o soluție ar putea fi găsită prin negocieri cu militarii, recunoscând însă că nu va fi un proces ușor. El subliniază necesitatea de a respecta așteptările celor care au intrat în sistem cu anumite perspective, dar și importanța de a oferi claritate celor care intră acum în ceea ce privește planul de carieră și de pensionare.

„Cei care au intrat cu o anumită perspectivă trebuie să fie respectați și, pe de altă parte, cei care intră acum în sistem să aibă o cale foarte clară în fața lor despre planul de carieră și planul de pensionare”, a declarat ministrul.

Îmbătrânirea rezervei de cadre

Ministrul Apărării a atras atenția asupra îmbătrânirii rezervei de cadre din minister. Pentru a aborda această problemă, se lucrează la un proiect care introduce conceptul de „militar voluntar”.

Acesta ar permite tinerilor între 18 și 35 de ani să efectueze un stagiu militar de patru luni, fiind remunerați în această perioadă.

Deși subiectul pensiilor militare rămâne sensibil, Moșteanu a subliniat că nu au existat discuții concrete în coaliție pe această temă până în prezent.

