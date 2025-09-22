România are avioane pregătite să intervină

Ministrul Apărării a explicat, luni, la Antena 3, că autorităţile din România sunt în legătură cu aliaţii NATO și că vor fi avertizate din timp dacă avioane ruseşti intră în spaţiul aerian românesc.

„Noi suntem în legătură cu aliaţii NATO, avem ceea ce se cheamă early warnings, le vedem venind spre noi din timp. Au fost cazuri în care (avioanele ruseşti – n.r.) au muşcat, cum se zice, din Flight Information Region, o regiune peste Marea Neagră care e controlată de la Bucureşti şi mai trece câte unul în fugă pe acolo, au mai fost cazuri, însă nu au fost ameninţări directe”, a precizat Ionuț Moșteanu.

El dă asigurări că România are avioane pregătite să intervină.

„Există aceste proceduri de interceptare, avem avioane care sunt pregătite tot timpul, 24 din 24, cu armament şi cu piloţi, să se ridice de la sol, se şi ridică de la sol când este nevoie, fie în cazul avioanelor, fie în cazul dronelor. Deci avem toate procedurile şi toate capabilităţile la locul lor. Vor fi interceptate, adică vor veni avioane lângă ele, vor stabili un contact radio, le va spune să se întoarcă, dacă nu se întorc există paşii militari şi ultima instanţă este doborârea lor”, a adăugat el.

Ionuț Moşteanu a explicat că ministrul Apărării este cel care dă aprobarea de principiu cu privire la modul de acţiune, iar în cazul dronelor, responsabilitatea aparţine comandantului de operaţiune.

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării de joi, 25 septembrie, va stabili clar procedurile în astfel de situaţii, a subliniat Moşteanu.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința CSAT, joi, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni.

Moșteanu crede că e improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, e de părere că „e improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO”. El afirmă că înţelege temerile unora dintre români cu privire la război și dă asigurări că „România e o ţară sigură”.

„E mare diferenţă între posibil şi probabil. Este improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO şi spun asta cu toată tăria şi cu toate informaţiile. Îi înţeleg pe cetăţeni că, văzând atâtea ştiri despre război şi fiind în proximitatea războiului – mulţi văd războiul de aproape, de la balcon, la Tulcea mai văd drone peste Dunăre căzând – pot să înţeleg, e firesc, însă îi asigur pe toţi românii, şi eu stau aici, cu familia, cu copiii mei, mama e aici, prietenii, rudele, sora mea sunt aici, e o ţară sigură, nu avem de ce să ne facem griji. Vom mai vedea ştiri, vor mai fi provocări”, a afirmat Ionuţ Moşteanu.