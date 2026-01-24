Poliția Națională din Spania a prins, în trei luni, cinci dintre cei mai căutați zece fugari ai țării

Poliția Națională din Spania a arestat cinci dintre cei zece fugari incluși pe lista celor mai căutați infractori ai țării, potrivit agenției EFE, citată de jurnaliștii Infobae. Rezultatul a fost obținut în doar trei luni de la publicarea listei, în noiembrie anul trecut, listă care cuprinde persoane acuzate de infracțiuni de o gravitate extremă, precum trafic de droguri, abuzuri asupra minorilor și crime.

Cea mai recentă captură a avut loc în localitatea Arteixo (A Coruña) și îl vizează pe Daniel Vázquez Patiño, urmărit pentru abuzuri repetate asupra minorilor.

Así fue la detención de Daniel Vázquez Patiño en Meicende, en Arteixo (A Coruña), uno de los pederastas más buscados de España. El fugitivo trato de huir de la Policía Nacional por el tejado, amenazando a los agentes con un destornillador. Se le reclama por delitos continuados de…

Ionuț Ramon Răducanu, un român de 33 de ani, s-a predat

Lista celor mai periculoși fugari, publicată pentru prima dată în noiembrie și actualizată la intervale regulate, are ca scop impulsionarea identificării și capturării unor persoane considerate deosebit de periculoase. Unul dintre cei incluși pe listă a fost Ionuț Ramon Răducanu, cunoscut sub numele de Florin, cetățean român în vârstă de 33 de ani, condamnat pentru trafic de persoane în scopuri sexuale și de exploatare prin muncă. El a ales să se predea autorităților și să intre în penitenciar la doar câteva zile după ce Poliția Națională i-a făcut publice fotografia și datele de identificare.

Tras la detención en las últimas horas del pederasta Daniel Vázquez Patiño en Meicende, la Coruña,cinco son ya los fugitivos localizados de la lista de los diez más buscados. La policía nacional comparte esta imagen por si algún ciudadano reconoce a algún otro fugitivo VDAC

Florin fusese condamnat pentru că și-a obligat sora minoră și partenera de viață să se prostitueze în poligonul industrial Marconi din cartierul Villaverde, Madrid.

Un alt caz este cel al lui Martiño Ramos Soto, profesor din Galicia, în vârstă de 50 de ani, care a fugit după ce a fost condamnat la 13 ani și jumătate de închisoare pentru abuzarea unei eleve, pe o perioadă îndelungată, între vârstele de 12 și 16 ani.

După pronunțarea sentinței, în luna iulie, Ramos Soto a călătorit în Portugalia, apoi a zburat în Brazilia, a trecut în Peru și și-a încheiat fuga în Havana, Cuba, unde a fost localizat de autorități.

„El Monje Vidente”, capturat cu ajutorul FBI

Un rol decisiv l-a avut cooperarea internațională în cazul capturării lui Juan Herrera Guerrero, localizat în Nicaragua, pe 16 ianuarie, cu sprijinul FBI și al autorităților din Honduras și Guatemala.

Herrera Guerrero, în vârstă de 53 de ani și originar din Puente Genil (Córdoba), este condamnat la zece ani de închisoare pentru că, în 2010, s-a dat drept agent de poliție și a agresat trei minori, sub pretextul unui control de securitate. De asemenea, el este considerat liderul unei rețele criminale care șantaja minori amenințând că va face publice imagini intime.

Dublu asasinat, rezolvat cu ajutorul cetățenilor

Un alt succes important este capturarea lui José María Pavón Pereira, 53 de ani, căutat pentru un dublu asasinat comis în provincia Huelva, în 2019, pentru care a fost condamnat la 41 de ani de închisoare.

Pavón Pereira se ascundea într-o hală industrială izolată din Cartaya (Huelva). Colaborarea cetățenilor a permis poliției să-i descopere locația și să-i intercepteze autoturismul în timpul unei deplasări.

🚩Cae uno de #Los10MásBuscados en Cartaya (#Huelva)



Detenido José María Pavón Pereira, condenado a 41 años por un doble asesinato en 2019



🚔Vivía oculto en una nave y fue arrestado al salir en su vehículo



🤝 La colaboración ciudadana vuelve a ser clave#fugitivo…

Cinci fugari sunt încă dați în urmărire

Pe lista celor mai căutați fugari din Spania se află în continuare:

Manuel Rodríguez López , 63 de ani, din Barcelona, cunoscut pentru tâlhării violente, trafic și deținere de arme, precum și pentru încălcarea sentințelor penale;

, 63 de ani, din Barcelona, cunoscut pentru tâlhării violente, trafic și deținere de arme, precum și pentru încălcarea sentințelor penale; Jesús Manuel Heredia Heredia , zis El Pantoja, din Algeciras (Cádiz), considerat unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din Spania și apropiat al lui Abdellah El Haj, supranumit „Messi al hașișului”;

, zis El Pantoja, din Algeciras (Cádiz), considerat unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din Spania și apropiat al lui Abdellah El Haj, supranumit „Messi al hașișului”; Julio Herrera Nieto , 57 de ani, legat de rețele de distribuție de heroină și cocaină;

, 57 de ani, legat de rețele de distribuție de heroină și cocaină; Sergio Jesús Mora Carrasco , zis Yeyo, 48 de ani, din Huelva, prezentat drept unul dintre cei mai importanți traficanți de droguri din Europa;

, zis Yeyo, 48 de ani, din Huelva, prezentat drept unul dintre cei mai importanți traficanți de droguri din Europa; Juan Miguel García Santos, 52 de ani, din Vilanova de Arousa (Pontevedra), considerat creierul unei structuri galiciene de trafic de cocaină.