Iordache, despre secția specială pentru investigarea procurorilor: Are rolul de a lua presiunea de pe judecători

Preşedintele Comisiei speciale pe legile Justiţiei, Florin Iordache, a explicat, luni, că înfiinţarea Secţiei speciale privind investigarea infracţiunilor din Justiţie are rolul de a lua presiunea de pe judecători.

Președintele comisiei a afirmat după ședință că parlamentarii au considerat că trebuie să existe o astfel de secţie, o secţie formată de procurori de un anumit grad.

”Aceştia sunt în subordinea procurorului general al României, iar în privinţa modul în care aceştia sunt aleşi, sunt aleşi de colegii lor din secţia de procurori din CSM”, a spus Iordache, întrebat în legătură cu adoptarea acestui amendament la legea privind organizarea judiciară.

Potrivit lui Florin Iordache, o astfel de secţie „are rolul de a lua presiunea de pe judecători”. „Pentru a nu mai exista această presiune asupra judecătorilor fie în faza de judecată, fie în faza de deliberare sau atunci când anunţă soluţiile, este foarte bine că există o astfel de secţie în subordinea procurorului general”, a spus el, respingând criticile.

”Dumneavoastră aţi vazut anumite argumente, noi am vazut alte argumente. Noi, în urma dezbaterilor, am ţinut cont de toate observaţiile şi în urma votului care a fost exprimat am considerat că este foarte bine ca s-a înfiinţat această secţie. De la început s-a stabilit foarte clar care este statutul procurorilor şi noi nu am făcut decât să copiem din Constituţie ce înseamnă statutul procurorului, iar în ceea ce înseamnă legea 304 am precizat că acea ‘temeinicie’ care nu face decât să elimine eventualele infirmări de soluţii pe care un procuror sau altul le-ar lua în instanţă. Ţinând cont că procurorii sunt subordonaţi ierarhic, există acea independenţă pe dosar, pe soluţie, dar legalitatea şi temeinicia, să dea posibilitatea şefului ierarhic să poată interveni”, a mai explicat Florin Iordache.