Iranul amenință cu blocarea Strâmtorii Ormuz

Cotația petrolului Brent a urcat luni seară la 95,34 de dolari pe baril, în creștere cu 4,63%, în timp ce petrolul american WTI a ajuns la 92,57 de dolari pe baril, marcând un avans de aproape 6%, conform News.

Evoluția vine pe fondul temerilor privind o posibilă perturbare a aprovizionării mondiale cu țiței din Orientul Mijlociu.

Potrivit agenției iraniene Tasnim, autoritățile de la Teheran au suspendat negocierile indirecte cu Washingtonul și analizează împreună cu aliații lor posibilitatea blocării complete a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale lichefiate, relatează Reuters.

Prin această strâmtoare tranzitează aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol, iar orice restricție sau întrerupere a traficului poate avea efecte imediate asupra prețurilor la energie.

Tensiunile s-au amplificat după schimburile recente de atacuri dintre Iran și Statele Unite și după extinderea operațiunilor militare ale Israelului împotriva Hezbollah în Liban.

Riscuri majore pentru piața mondială a petrolului

Televiziunea de stat iraniană a avertizat că armistițiul convenit la începutul lunii aprilie între Iran și SUA ar putea fi abandonat dacă ofensiva israeliană împotriva Hezbollah continuă.

În același timp, autoritățile iraniene susțin că lipsa de încredere în pozițiile Washingtonului și situația de securitate din regiune întârzie orice progres diplomatic.

Analiștii din sectorul energetic avertizează că o prelungire a conflictului ar putea reduce stocurile comerciale de petrol și ar genera noi creșteri ale prețurilor. Situația este agravată de informațiile privind amplasarea unor mine maritime în zona Strâmtorii Ormuz, ceea ce a determinat companiile de transport să solicite garanții suplimentare pentru siguranța navigației.

Cererea slabă din China temperează avansul cotațiilor

În ciuda tensiunilor geopolitice, perspectivele economice mai slabe din China și Europa continuă să exercite presiuni asupra cererii globale de petrol.

Banca de investiții Goldman Sachs a avertizat că încetinirea consumului în marile economii poate limita creșterea prețurilor în a doua parte a anului. Totuși, eventuale noi perturbări ale aprovizionării din Orientul Mijlociu ar putea împinge cotațiile petrolului la niveluri și mai ridicate.

Pe fondul incertitudinilor, Rusia analizează măsuri pentru protejarea pieței interne de combustibili, inclusiv majorarea importurilor din Belarus și restricționarea temporară a exporturilor de benzină. În același timp, Kazahstanul a anunțat că și-a readus producția de petrol la nivelurile normale după problemele tehnice de la zăcământul Tengiz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE