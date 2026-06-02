Incidentul a fost mușamalizat inițial, deși întâlnirea fusese organizată de Veselin Milici, șeful poliției belgrădene, fost consilier al președintelui Aleksandar Vucici, pentru mediere.

Sașa Vukovici, ajutat de soția sa, l-a împușcat pe Aleksandar Nesovici, care a supraviețuit câteva ore fără asistență medicală.

Nesovici era cunoscut pentru trecutul său infracțional, incluzând o evadare spectaculoasă din custodia poliției elvețiene în 2000, fiind de atunci un fugar notoriu.

Șeful poliției i-a chemat la „27” să-i împace

Moartea gangsterului Aleksandar Nesovici a zguduit Serbia, dezvăluind o rețea de corupție la nivel înalt.

Pe 12 mai, în restaurantul de lux „27” din cartierul belgrădean Senjak, Nesovici, care sosise fără protecție personală, a fost împușcat de rivalul său Sașa Vukovici chiar în prezența șefului poliției din capitală, Veselin Milici.

Înmormântarea lui Aleksandar Nesovici a avut loc vinerea trecută, la Belgrad

Întâlnirea din restaurant fusese organizată de Milici pentru a media un conflict între cei doi lideri interlopi.

Soția i-a adus arma cu care a tras

Însă, în timpul discuțiilor, Vukovici, ajutat de Danka, soția sa, care i-a adus arma, l-a împușcat de două ori pe Nesovici în abdomen.

Rănit grav, acesta ar fi supraviețuit câteva ore, conform datelor unui dispozitiv de fitness pe care îl purta, dar nu a primit asistență medicală.

A doua zi, Nesovici a fost dat dispărut de unul dintre aghiotanții săi.

Cadavrul carbonizat al interlopului, găsit betonat într-un butoi

Incidentul, inițial ascuns de autorități, a fost descoperit abia după ce cadavrul lui Nesovici a fost găsit betonat într-un butoi de ulei, pe 21 mai.

Corpul carbonizat al lui Nesovici a fost găsit betonat într-un butoi, alături de dovezi care au indicat identitatea victimei.

Poliția, încercând să dea de urma lui Aleksandar Nesovici

Descoperirea în butoi a unor pantaloni scurți boxer de aceeași marcă pe care îi purta Nesovici a oferit primul indiciu că era vorba de bărbatul dispărut. Un test ADN a confirmat acest lucru.

„Acesta este un caz care scoate la suprafață corupția instituțională, nu doar brutalitatea infracțiunii”, a comentat psihologul Oliver Toskovici, criticând poliția pentru manipularea publică.

Adevărata știre este că șeful poliției a fost prezent și a mușamalizat incidentul timp de zile întregi, că a existat corupție la cele mai înalte niveluri, și nu cât de monstruoasă este această crimă în sine.

Șeful poliției belgrădene, acuzat că a vrut să mușamalizeze crima

Milici, fost consilier al președintelui Aleksandar Vucici, este acuzat că a încercat să mușamalizeze crima.

Mai mult, Vukovici, suspectul principal, a fost anterior polițist, adâncind suspiciunile privind conexiunile dintre autorități și lumea interlopă.

Forțele de ordine au efectuat numeroase arestări: șeful poliției, mai multe gărzi de corp ale presupusului făptaș, soția sa, proprietarul restaurantului și un chelner, care se presupune că a curățat petele de sânge din restaurant.

Mafiotul ucis evadase din Elveția, când se afla la dentist

În 2000, Nesovici a evadat spectaculos din custodia poliției elvețiene, unde se afla sub suspiciunea de trafic de droguri, după ce un complice al său, înarmat, a atacat escorta poliției la o vizită medicală în Zürich.

Deținutul se afla de 6 luni în închisoare. S-a plâns de dureri de dinți și era transferat de la închisoarea Meilen la Institutul Stomatologic al Universității din Zürich, pe 5 octombrie 2000. Acolo, un bărbat mascat și înarmat i-a confruntat pe cei doi ofițeri de poliție care îl însoțeau pe Nesovici și le-a ordonat să se întindă la pământ.

Făcea parte din gruparea „Keka”, unde era primit doar cine comisese o crimă

Încătușat și cu lanțuri la picioare, Nesovici a evadat cu salvatorul său într-un Mercedes care îl aștepta, în care se aflau alți doi complici. Mafiotul nu a mai fost capturat de atunci.

În acea perioadă, Nesovici era legat de gruparea lui Dejan Stojanovici, zis „Keka”, cunoscută pentru violența extremă. Potrivit presei sârbe, oricine dorea să se alăture trebuia să fi comis o crimă sau cel puțin o tentativă de omor.

